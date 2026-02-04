Materiał powstał we współpracy z Wolters Kluwer

Nowy rozdział na rynku technologii dla prawników

Rynek LegalTech w Polsce i Europie wchodzi w fazę dojrzałości, gdzie pojedyncze narzędzia ustępują miejsca kompleksowym ekosystemom. Połączenie zasobów globalnego dostawcy, jakim jest Wolters Kluwer, z innowacyjnym rozwiązaniem Libra tworzy nową jakość na rynku. To nie tylko zmiana właścicielska, ale przede wszystkim strategiczna fuzja kompetencji.

Jakie strategiczne cele przyświecały połączeniu Wolters Kluwer i Libra oraz w jaki sposób ta synergia zmienia pozycję obu marek na polskim rynku usług prawniczych?

Marcin Kleina: Wolters Kluwer od lat inwestuje w rozwój AI dla sektora prawnego, a przejęcie Libry było strategicznym krokiem, który pozwolił nam znacząco przyspieszyć realizację tej wizji. Prawnicy oczekują dziś rozwiązań obejmujących cały proces ich pracy, dlatego połączenie technologii Libry z zasobami LEX jest dla nas kluczowe. Wprowadzając Libra by Wolters Kluwer, przenieśliśmy sztuczną inteligencję bezpośrednio do środowiska pracy prawnika, zapewniając jednocześnie pełną zgodność z polskim prawem, transparentność źródeł i najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Viktor von Essen: Połączenie sił z Wolters Kluwer pozwala nam wznieść Librę na nowy poziom: w pełni zintegrowane środowisko pracy AI, w którym research, weryfikacja, analiza i redagowanie łączą się w jeden inteligentny i płynny proces. Ponadto bycie częścią Wolters Kluwer umożliwia nam znacznie szybsze rozwijanie i lokalizowanie Libry oraz wdrażanie jej w wielu krajach przy zachowaniu konsekwentnie wysokiej jakości.

Od rozproszonych narzędzi do nowego środowiska pracy

Przez ostatnie miesiące branża prawnicza eksperymentowała z różnymi narzędziami AI, często traktując je jako ciekawostkę lub wsparcie w prostych zadaniach. Obecnie obserwujemy przejście od fazy testów i pilotaży do pełnego wdrożenia technologii w codzienną pracę kancelarii i działów prawnych.

W jaki sposób Libra by Wolters Kluwer odpowiada na potrzebę przejścia z etapu „testowania AI” do jej pełnego, produktywnego wykorzystania w codziennych procesach?

Victor von Essen: Rzeczywiście, faza eksperymentów z AI dobiegła końca. Liczy się teraz zaufanie, jakość i autorytet redakcyjny. Libra by Wolters Kluwer została stworzona przez prawników dla prawników. Im lepiej rozwiązania integrują i obejmują różne etapy codziennych procesów pracy, tym łatwiej będą adoptowane przez klientów. Ponadto zaufanie jest ważnym czynnikiem w zawodzie prawnika. AI wbudowana w Librę wspiera research prawniczy, korzystając z wiarygodnych treści Wolters Kluwer. Dzięki temu prawnicy pracują w oparciu o sprawdzone źródła, dostępne bezpośrednio w ich codziennym środowisku pracy.

Marcin Kleina: Kluczową zmianą jest odejście od pracy „zadaniowej”, charakterystycznej dla większości dotychczasowych narzędzi AI, na rzecz pracy kontekstowej. Jej fundamentem jest integracja z wiarygodnymi zasobami LEX, która umożliwia wyszukiwanie informacji, tworzenie i edycję dokumentów, aż po ich analizę – bez opuszczania systemu. To zupełnie inny model niż ten, który dominuje dziś, oparty na narzędziach obsługujących jedynie fragmenty procesu i ręcznym przenoszeniu informacji między nimi. Po okresie eksperymentów z różnymi rozwiązaniami AI wchodzimy w etap kompleksowego wdrażania technologii obsługującej całe procesy.

Wiarygodność AI zaczyna się od źródeł

Największym wyzwaniem przy wdrażaniu generatywnej sztucznej inteligencji w prawie jest ryzyko tzw. halucynacji oraz brak wiarygodnych źródeł. W polskich realiach prawnych fundamentem pracy prawnika jest np. System Informacji Prawnej LEX, który stanowi gwarancję aktualności i rzetelności źródeł.

Jak kluczowa dla bezpieczeństwa i jakości pracy prawnika jest integracja środowiska Libry z zasobami systemu LEX i w jaki sposób rozwiązuje ona problem wiarygodności odpowiedzi generowanych przez AI?

Marcin Kleina: Integracja Libra by Wolters Kluwer z zasobami systemu LEX ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i jakości pracy prawnika, ponieważ znacząco minimalizuje podstawowy problem generatywnej sztucznej inteligencji, czyli ryzyko „halucynacji”. Modele językowe same w sobie nie są w stanie zagwarantować poprawności odpowiedzi. Dopiero w połączeniu z rzetelnymi, zweryfikowanymi zasobami dają efekt, który można wykorzystać w praktyce zawodowej. W Librze odpowiedzi generowane przez AI są zawsze osadzone w dokumentach LEX. To oznacza, że model nie operuje na przypadkowych danych, lecz działa w ścisłym związku z wiarygodnymi źródłami, które podlegają stałej kontroli merytorycznej. Każdy wynik pracy AI można prześledzić i zweryfikować.

Victor von Essen: Właśnie w tym tkwi wartość połączenia środowiska pracy AI z treściami prawnymi LEX: AI nie opiera się na ogólnych danych wejściowych, ale na wyselekcjonowanych, redakcyjnie zweryfikowanych informacjach prawnych. Zapewnia to przejrzyste i wiarygodne wyniki, co pozwala jasno określić podstawę podejmowanych decyzji. Ryzyko halucynacji AI jest ograniczone dzięki Libra by Wolters Kluwer – wyniki opierają się na wysokiej jakości źródłach prawnych. Wszędzie tam, gdzie uzasadnienia wymagają oparcia na wiarygodnych źródłach, nie pojawiają się fikcyjne orzeczenia ani błędne cytaty – każde uzasadnienie można prześledzić i odnieść do renomowanych zasobów LEX.

Integracja, która upraszcza codzienność prawnika

Tradycyjny model pracy prawnika często wiąże się z ciągłym przełączaniem się między bazami danych, edytorami tekstu a pocztą elektroniczną. Rozproszenie narzędzi prowadzi do utraty czasu i zwiększa ryzyko błędów. Nowoczesne podejście zakłada, że technologia powinna być „zaszyta” tam, gdzie prawnik faktycznie pracuje.

Libra by Wolters Kluwer jest określana jako „purpose-built legal AI workspace”. Co to oznacza w praktyce dla codziennego warsztatu pracy prawnika i jak głęboka jest integracja tego narzędzia z takimi aplikacjami, jak Word czy Outlook?

Victor von Essen: Dzięki Libra by Wolters Kluwer research, weryfikacja dokumentów, analiza i redagowanie odbywają się w jednym miejscu. Integracje z takimi narzędziami, jak Word i Outlook, zapewniają, że informacje są dostępne dokładnie tam, gdzie prawnicy pracują, bez przełączania systemów czy utraty kontekstu. Zawsze podkreślamy, że nasze środowisko pracy zostało stworzone dla prawników przez prawników. Rozumiemy potrzeby i wyzwania profesjonalistów i odpowiadamy na nie technologią, która pozwala im skupić się na bardziej złożonych, strategicznych aspektach doradztwa dla klientów.

Marcin Kleina: To, co wyróżnia Librę, to nie tylko fakt, że odpowiedzi wygenerowane przez AI są oparte na zasobach LEX, ale sposób, w jaki są włączone w proces pracy prawnika. W Librze wynik analizy jest osadzony w kontekście konkretnej sprawy i dokumentów, nad którymi pracuje prawnik. Każdy krok – wyszukiwanie informacji, analiza i edycja dokumentu, przygotowanie maila do klienta – odbywa się w jednym środowisku, bez konieczności weryfikacji danych w innych narzędziach czy łączeniu ich. Tak rozumiana integracja technologii i treści tworzy spójny proces, w którym AI wspiera codzienną pracę, zamiast generować dodatkowe etapy wymagające kontroli.

Od godzin do wartości – nowy model pracy prawnika

Przez lata miarą sukcesu w branży prawniczej była liczba przepracowanych godzin (billable hours). Jednak rosnąca presja klientów na efektywność oraz ogromna ilość danych do przetworzenia wymuszają zmianę paradygmatu. Jakość pracy zaczyna być mierzona zdolnością do szybkiej analizy i wyciągania wniosków.

Jak wykorzystanie AI, np. automatycznej analizy akt sprawy czy sprawdzania umów pod kątem korporacyjnych wymogów, wpływa na konkurencyjność kancelarii i sposób, w jaki prawnicy rozliczają swoją pracę?

Victor von Essen: Automatyczna analiza dokumentów, ustrukturyzowane procesy weryfikacji i ocena plików na dużą skalę zwiększają konkurencyjność. Jestem przekonany, że w przyszłości prawnicy, którzy włączą AI do swojej pracy, będą osiągać lepsze wyniki niż ci, którzy tego nie zrobią. Libra by Wolters Kluwer pomaga pracować szybciej przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z wysokimi standardami jakości.

Marcin Kleina: Można spodziewać się, że wraz z wprowadzaniem rozwiązań AI, które przyspieszają pracę prawników, a nawet pozwalają zautomatyzować powtarzalne czynności, nastąpi również ewolucja modeli rozliczeń. Kluczowy stanie się nie czas spędzony nad zadaniem, lecz umiejętność pracy z nowymi narzędziami oraz kompetencje pozwalające zweryfikować efekt pracy asystenta AI. Wdrożenie Libry zintegrowanej z LEX umożliwi prawnikom skupienie się na tym, co ma największe znaczenie dla klientów – ocenie ryzyka, budowaniu argumentacji oraz wsparciu w podejmowaniu decyzji.

Globalny projekt w lokalnym wydaniu

Choć Libra by Wolters Kluwer jest rozwiązaniem wdrażanym na wielu rynkach europejskich, prawo jest dziedziną silnie osadzoną w lokalnym kontekście, języku i kulturze prawnej. Sukces technologii zależy od tego, jak dobrze rozumie ona specyfikę danego kraju.

Polska jest kolejnym rynkiem po Holandii i Niemczech, na którym debiutuje Libra by Wolters Kluwer. Jak przebiegał proces dostosowywania narzędzia i jakie specyficzne dla polskiego rynku funkcjonalności zostały w nim zaimplementowane?

Victor von Essen: Od początku pracowaliśmy z dedykowanymi zespołami krajowymi. Technicznie integracja treści Wolters Kluwer nie różni się zbytnio między krajami, biorąc pod uwagę, że podstawowa infrastruktura jest globalna. Oczywiście treść, ale przede wszystkim doświadczenie użytkownika i proces pracy są zawsze specyficzne dla danej jurysdykcji. Dlatego rola zespołów krajowych jest tak ważna w lokalizacji Libra by Wolters Kluwer.

Marcin Kleina: Prawo jest nierozerwalnie związane z krajowymi regulacjami i praktyką ich stosowania, dlatego lokalizacja Libry ma kluczowe znaczenie. W Polsce proces ten opierał się przede wszystkim na integracji z zasobami LEX. Nad lokalizacją technologii Libry pracowali w Polsce prawnicy oraz eksperci technologiczni, którzy na co dzień rozwijają System Informacji Prawnej LEX. Całe rozwiązanie, od języka interfejsu po sposób prezentowania wyników, zostało dostosowane do polskiego systemu prawnego. Dzięki wieloletniej obecności Wolters Kluwer w Polsce klienci mają zapewnione pełne wsparcie w języku polskim.

