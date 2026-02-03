Aktualizacja: 04.02.2026 06:40 Publikacja: 03.02.2026 17:43
Ghelamco czeka ze sprzedażą biurowca The Bridge na jak najlepsze warunki finansowe.
Foto: Piotr Krajewski, mat. prasowe
Ghelamco Invest wykupiło we wtorek, terminowo, obligacje GHE0226 o wartości 240 mln zł. W komunikacie podano, że do wykupu wykorzystano m.in. środki własne grupy i akcjonariusza oraz refinansowanie części zobowiązań. Deweloper pozyskał pieniądze m.in. od innej spółki z grupy – Sobieski Towers – która pozyskała inwestorów na dwie serie obligacji: ST1 o wartości 134,4 mln zł i ST2 o wartości 95 mln zł.
Seria ST1 zapada już za rok, 28 lutego 2027 r., a oprocentowanie to WIBOR 6M plus aż 7 pkt proc. marży (w sumie 10,78 proc. w skali roku). Seria ST2 zapada 3 lutego 2032 r., a oprocentowanie to WIBOR 6M plus 4,75 pkt proc. marży, a po ustanowieniu hipoteki na gruncie pod projekt Sobieski Tower 3,5 pkt proc. W obu przypadkach możliwy jest przedterminowy wykup papierów.
Wykupiona seria GHE0226 miała marżę 5 pkt proc.
Seria ST1 to najwyraźniej finansowanie pomostowe. Pod koniec zeszłego roku deweloper zapowiadał sprzedaż flagowego warszawskiego biurowca The Bridge, by pozyskać fundusze na wykup lutowych obligacji, ale do transakcji spodziewanej na początku tego roku nie doszło. Ghelamco chce bowiem uzyskać jak najlepszą wycenę za topową nieruchomość (główny najemca to Santander, ultranowoczesny budynek dostał pozwolenie na użytkowanie w połowie zeszłego roku).
– Terminowy wykup lutowej serii obligacji jest kolejnym dowodem naszej konsekwencji w realizacji zobowiązań wobec inwestorów oraz skutecznego zarządzania strukturą finansowania grupy – skomentował w komunikacie Paul Gheysens, szef Ghelamco Invest i całej grupy Ghelamco. Dodano, że grupa konsekwentnie realizuje strategię opartą na redukcji zadłużenia, selektywnych reinwestycjach oraz koncentracji na projektach o najwyższej jakości i potencjale długoterminowej wartości.
Czytaj więcej
Deweloper ma do wykupu obligacje za 240 mln zł, a 250 mln zł wynosi wartość nowego programu. Ile...
We wrześniu Ghelamco Invest wykupiło obligacje o wartości 170 mln zł. 120 mln zł pozyskano z emisji papierów przez spółkę z grupy, z terminem wykupu we wrześniu 2031 r. Tu również marża wynosi początkowo 4,75 pkt proc. ponad WIBOR 6M, a po ustanowieniu hipoteki na nieruchomościach 3,5 pkt proc.
Na Catalyście notowanych jest siedem serii obligacji. W przyszłym roku zapadają cztery: w marcu o wartości 405 mln zł, w październiku o wartości 125 mln zł, w listopadzie o wartości 23 mln zł, a w grudniu o wartości 5 mln euro. W 2028 r. zapadają trzy serie: w styczniu o wartości 125 mln zł, w lipcu 40 mln zł, w listopadzie o wartości 70 mln zł. Łączna ekspozycja to 788 mln zł i 5 mln euro.
W 2025 r. właściciele obligacji Ghelamco Investu nerwowo zareagowali na turbulencje finansowe belgijskiej spółki matki. Wiosną, w czasie apogeum kryzysu, sprzedawano papiery na Catalyście nawet za 60-70 proc. wartości nominalnej. Pod koniec września sytuacja się poprawiła, by jesienią wyceny znów zjechały w okolice 75 proc. Od początku tego roku notowania znów zaczęły odbijać. Po wtorkowym wykupie notowania prawie wszystkich serii zaświeciły na zielono, wyceny sięgały 84-88 proc. wartości nominalnej, a dla serii GHE1227 92,35 proc.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Bank szuka kupca na biurowiec w biznesowym sercu Warszawy.
Deweloper ma do wykupu obligacje za 240 mln zł, a 250 mln zł wynosi wartość nowego programu. Ile zapadającego dł...
Średnią cenę metra kwadratowego nowych mieszkań zawyża droga nowa oferta – wynika ze wstępnych danych BIG DATA R...
Ponad 100-metrowy budynek Studio A na warszawskiej Woli jest już gotowy. W biurowcu wynajęto ponad 20 tys. mkw....
Na klientów czekają tysiące gotowych mieszkań. Jakie rabaty można wynegocjować, sprawdza portal RynekPierwotny.pl.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas