Ghelamco Invest wykupiło we wtorek, terminowo, obligacje GHE0226 o wartości 240 mln zł. W komunikacie podano, że do wykupu wykorzystano m.in. środki własne grupy i akcjonariusza oraz refinansowanie części zobowiązań. Deweloper pozyskał pieniądze m.in. od innej spółki z grupy – Sobieski Towers – która pozyskała inwestorów na dwie serie obligacji: ST1 o wartości 134,4 mln zł i ST2 o wartości 95 mln zł.

Ghelamco czeka ze sprzedażą The Bridge na jak najlepsze warunki

Seria ST1 zapada już za rok, 28 lutego 2027 r., a oprocentowanie to WIBOR 6M plus aż 7 pkt proc. marży (w sumie 10,78 proc. w skali roku). Seria ST2 zapada 3 lutego 2032 r., a oprocentowanie to WIBOR 6M plus 4,75 pkt proc. marży, a po ustanowieniu hipoteki na gruncie pod projekt Sobieski Tower 3,5 pkt proc. W obu przypadkach możliwy jest przedterminowy wykup papierów.

Wykupiona seria GHE0226 miała marżę 5 pkt proc.

Seria ST1 to najwyraźniej finansowanie pomostowe. Pod koniec zeszłego roku deweloper zapowiadał sprzedaż flagowego warszawskiego biurowca The Bridge, by pozyskać fundusze na wykup lutowych obligacji, ale do transakcji spodziewanej na początku tego roku nie doszło. Ghelamco chce bowiem uzyskać jak najlepszą wycenę za topową nieruchomość (główny najemca to Santander, ultranowoczesny budynek dostał pozwolenie na użytkowanie w połowie zeszłego roku).