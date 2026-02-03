Nowe rozwiązania ułatwią życie obywatelom i przedsiębiorcom – tak Rada Ministrów reklamuje przyjęty na wtorkowym posiedzeniu projekt zmian w ordynacji podatkowej. Zapewnia, że zmniejszy się biurokracja i sprawy będą załatwiane szybciej. W projekcie są jednak też zmiany, które niepokoją podatników.

Nowe zasady przedawnienia podatku i wymierzania kar

Co konkretnie przewiduje projekt? Przede wszystkim zanosi się na koniec wieloletniego serialu o wykorzystywanym instrumentalnie przez skarbówkę przepisie o

przedawnieniu podatku. Chodzi o art. 70 par. 6 pkt 1 ordynacji podatkowej. Regulacja ta stanowi, że bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie

rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania.

Przypomnijmy, że generalnie podatek przedawnia się po pięciu latach, licząc od końca roku, w którym upłynął termin jego zapłaty. Jednak dzięki wszczęciu postępowania karnego skarbowego fiskus ma dużo więcej czasu na kontrolę podatnika i wydanie decyzji wymiarowej. I chętnie korzysta z tej możliwości, rozpoczynając sprawy karne tylko po to, aby nie dopuścić do przedawnienia podatku.

Rząd chce zlikwidować kontrowersyjny przepis. Praktyka sztucznego przedłużania spraw podatkowych się zakończy, urzędy skarbowe nie będą już mogły wszczynać postępowań karnych skarbowych wyłącznie po to, aby „zatrzymać bieg” przedawnienia podatku – czytamy w komunikacie wydanym po posiedzeniu Rady Ministrów.