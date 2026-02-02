Aktualizacja: 02.02.2026 12:44 Publikacja: 02.02.2026 12:13
Foto: Adobe Stock
Ministerstwo Cyfryzacji zwraca uwagę, że nadawane dzieciom imiona odzwierciedlają zmieniające się gusta i trendy. Te, które jeszcze niedawno były rzadko spotykane, dziś wracają na szczyt popularności.
W rankingu imion żeńskich nie ma większych zmian w porównaniu do pierwszego półrocza 2025 r. Na szczycie po raz kolejny znalazło się imię Zofia, które rodzice wybrali dla 4415 dziewczynek. Do zmiany doszło natomiast na pozycjach numer dwa i trzy, gdzie dotychczasową wiceliderką Maję wyprzedziła Zuzanna (imię Zuzanna nadano 3881 razy, a imię Maja – 3873).
Poza podium znalazły się takie imiona jak Laura (3821), Hanna (3452), Julia (3207), Oliwia (3067), Pola (2812) oraz Alicja (2788). Z pierwszej dziesiątki „wypadła" Amelia, a jej miejsce w zestawieniu zajęła Emilia – to imię otrzymało 2556 dziewczynek.
Wśród chłopców pierwsze miejsce utrzymuje Nikodem. To imię rodzice wybrali 5772 razy. Tuż za nim są Antoni (5253) i Leon (5079), który awansował z miejsca czwartego, wyprzedzając Jana (5054).
Dalej plasują się takie imiona, jak: Aleksander (4687), Franciszek (4548), Ignacy (4222), Stanisław (3554), Jakub (3386) oraz Mikołaj (3215).
Czytaj więcej
Wiadomo już, jakie imiona rodzice najczęściej wybierali dla swoich dzieci w pierwszej połowie 202...
Ministerstwo Cyfryzacji zauważa, że nie wszyscy rodzice podążają za trendami. Część wybiera imiona rzadziej spotykane. Wśród dziewczynek są to na przykład: Blanka (1235), Mia (1013), Jaśmina (964), Liwia (656), Aurora (192), Florentyna (140), Alisa (131), Solomiia (123). Natomiast wśród chłopców: Liam (317), Nataniel (198), Matvii (195), Samuel (169), Damir (147), Aron (94), Makar (86).
Resort przyznaje, że popularność takich imion często wiąże się z filmami, serialami lub postaciami w przestrzeni publicznej. Przypomina jednocześnie, że „imię będzie towarzyszyć dziecku przez całe życie, dlatego decyzja o jego wyborze powinna być dobrze przemyślana”.
W zestawieniu uwzględniono też drugie imiona, które dziś często są ukłonem w stronę tradycji rodzinnych. Najczęściej nadawane drugie imiona pozostają niezmienne. Wśród chłopców najpopularniejsze są takie imiona jak Jan, Piotr czy Józef. Natomiast wśród dziewczynek: Maria, Anna i Zofia.
Czytaj więcej
W Polsce wydłuża się lista imion, które wybierają dla swoich dzieci rodzice. Jesteśmy jak Japończ...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Najpierw najwięksi, ale niebawem też mniejsi przedsiębiorcy muszą nauczyć się korzystać z Krajowego Systemu e-Fa...
W lutym zmienią się niektóre terminy wypłat 800 plus. Część rodziców otrzyma świadczenie wcześniej niż zwykle. P...
Prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec trzech osób - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prez...
ZUS będzie wkrótce wydawać nowe legitymacje dla emerytów i rencistów. Będą lepiej zabezpieczone przed fałszerstw...
Piosenkarka Dorota Rabczewska "Doda" była w poniedziałek gościem ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Rozma...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas