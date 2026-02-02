Ministerstwo Cyfryzacji zwraca uwagę, że nadawane dzieciom imiona odzwierciedlają zmieniające się gusta i trendy. Te, które jeszcze niedawno były rzadko spotykane, dziś wracają na szczyt popularności.

Reklama Reklama

Zofia i Nikodem znów na szczycie rankingu imion

W rankingu imion żeńskich nie ma większych zmian w porównaniu do pierwszego półrocza 2025 r. Na szczycie po raz kolejny znalazło się imię Zofia, które rodzice wybrali dla 4415 dziewczynek. Do zmiany doszło natomiast na pozycjach numer dwa i trzy, gdzie dotychczasową wiceliderką Maję wyprzedziła Zuzanna (imię Zuzanna nadano 3881 razy, a imię Maja – 3873).

Poza podium znalazły się takie imiona jak Laura (3821), Hanna (3452), Julia (3207), Oliwia (3067), Pola (2812) oraz Alicja (2788). Z pierwszej dziesiątki „wypadła" Amelia, a jej miejsce w zestawieniu zajęła Emilia – to imię otrzymało 2556 dziewczynek.

Wśród chłopców pierwsze miejsce utrzymuje Nikodem. To imię rodzice wybrali 5772 razy. Tuż za nim są Antoni (5253) i Leon (5079), który awansował z miejsca czwartego, wyprzedzając Jana (5054).

Dalej plasują się takie imiona, jak: Aleksander (4687), Franciszek (4548), Ignacy (4222), Stanisław (3554), Jakub (3386) oraz Mikołaj (3215).