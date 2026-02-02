Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w drugiej połowie 2025 roku

Zofia i Nikodem - to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w drugim półroczu 2025 roku. Tak wynika z najnowszego rankingu opublikowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Aktualizacja: 02.02.2026 12:44 Publikacja: 02.02.2026 12:13

Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w drugiej połowie 2025 roku

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Ministerstwo Cyfryzacji zwraca uwagę, że nadawane dzieciom imiona odzwierciedlają zmieniające się gusta i trendy. Te, które jeszcze niedawno były rzadko spotykane, dziś wracają na szczyt popularności. 

Zofia i Nikodem znów na szczycie rankingu imion

W rankingu imion żeńskich nie ma większych zmian w porównaniu do pierwszego półrocza 2025 r. Na szczycie po raz kolejny znalazło się imię Zofia, które rodzice wybrali dla 4415 dziewczynek. Do zmiany doszło natomiast na pozycjach numer dwa i trzy, gdzie dotychczasową wiceliderką Maję wyprzedziła Zuzanna (imię Zuzanna nadano 3881 razy, a imię Maja – 3873). 

Poza podium znalazły się takie imiona jak Laura (3821), Hanna (3452), Julia (3207), Oliwia (3067), Pola (2812) oraz Alicja (2788). Z pierwszej dziesiątki „wypadła" Amelia, a jej miejsce w zestawieniu zajęła Emilia – to imię otrzymało 2556 dziewczynek. 

Wśród chłopców pierwsze miejsce utrzymuje Nikodem. To imię rodzice wybrali 5772 razy. Tuż za nim są Antoni (5253) i Leon (5079), który awansował z miejsca czwartego, wyprzedzając Jana (5054). 

Dalej plasują się takie imiona, jak: Aleksander (4687), Franciszek (4548), Ignacy (4222), Stanisław (3554), Jakub (3386) oraz Mikołaj (3215).

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Jakie są najpopularniejsze imiona dla dzieci w 2025 roku? Opublikowano ranking
Prawo dla Ciebie
Jakie są najpopularniejsze imiona dla dzieci w 2025 roku? Opublikowano ranking

Nie wszyscy rodzice podążają za trendami

Ministerstwo Cyfryzacji zauważa, że nie wszyscy rodzice podążają za trendami. Część wybiera imiona rzadziej spotykane. Wśród dziewczynek są to na przykład: Blanka (1235), Mia (1013), Jaśmina (964), Liwia (656), Aurora (192), Florentyna (140), Alisa (131), Solomiia (123). Natomiast wśród chłopców: Liam (317), Nataniel (198), Matvii (195), Samuel (169), Damir (147), Aron (94), Makar (86).

Resort przyznaje, że popularność takich imion często wiąże się z filmami, serialami lub postaciami w przestrzeni publicznej. Przypomina jednocześnie, że „imię będzie towarzyszyć dziecku przez całe życie, dlatego decyzja o jego wyborze powinna być dobrze przemyślana”.

W zestawieniu uwzględniono też drugie imiona, które dziś często są ukłonem w stronę tradycji rodzinnych. Najczęściej nadawane drugie imiona pozostają niezmienne. Wśród chłopców najpopularniejsze są takie imiona jak Jan, Piotr czy Józef. Natomiast wśród dziewczynek: Maria, Anna i Zofia. 

Czytaj więcej

Od Zofii do Dżastina. Co mówi o Polakach ranking najpopularniejszych imion
Plus Minus
Od Zofii do Dżastina. Co mówi o Polakach ranking najpopularniejszych imion

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Cyfryzacji
Pierwsze kroki w KSeF. Poradnik „Rzeczpospolitej” dla małych przedsiębiorców
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Pierwsze kroki w KSeF. Poradnik „Rzeczpospolitej” dla małych przedsiębiorców
Dla części rodziców w lutym zmienią się terminy wypłat 800 plus
Praca, Emerytury i renty
Zmiany w wypłatach 800 plus w lutym 2026. ZUS rozpoczyna przyjmowanie wniosków
Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby
Prawo karne
Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby
Nowa legitymacja emeryta-rencisty. Czy starą trzeba wymienić?
Praca, Emerytury i renty
Nowa legitymacja emeryta-rencisty. Czy starą trzeba wymienić?
Piosenkarka Dorota Rabczewska Doda (C) podczas posiedzenia sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw o
Prawo dla Ciebie
Doda i Waldemar Żurek rozmawiali o szkoleniach dla sędziów i prokuratorów
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama