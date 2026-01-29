Aktualizacja: 29.01.2026 15:54 Publikacja: 29.01.2026 14:14
Sędziowie SN i NSA nie mogą zawierać małżeństw między sobą.
Foto: PAP/Leszek Szymański
Na praktyczny problem art. 32 ustawy o Sądzie Najwyższym uwagę zwrócił rzecznik praw obywatelskich, do którego trafił wniosek od osób orzekających w najwyższej instancji sądowej, pragnących zawrzeć związek małżeński. Nie mogą tego zrobić, jeśli nadal chcą orzekać. Przepis wprowadzony w 2018 r. zakazuje bowiem krewnym, powinowatym i małżonkom jednoczesnego zajmowania stanowisk sędziego Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Zakaz wprowadzono w celu zachowania zasady bezstronności orzekania w SN i NSA oraz zapewnienia niezawisłości sędziowskiej. Przed 2018 r. małżonkowie nie mogli jedynie pracować w tej samej izbie, orzekać w ramach tego samego składu orzekającego, nie można było także doprowadzić do sytuacji, w której jeden z małżonków podlega służbowo drugiemu. Według nowelizacji z 20 lipca 2018 r. Prawa o ustroju sądów powszechnych, art. 32 ustawy o SN nie stosuje się do osób pozostających ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz małżonków, będących sędziami SN w dniu wejścia w życie tej ustawy.
Czytaj więcej
Jeśli ona orzeka w Sądzie Najwyższym, a on w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (albo odwrotnie),...
Zdaniem rzecznika, przepisy te nieproporcjonalnie ograniczają prawo sędziów do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, chronione przepisami Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. „Rozwiązanie obowiązujące przed 2018 r., choć także mogło budzić wątpliwości, było bardziej wyważone z prawami osobistymi sędziów. Sędzia mógł bowiem wziąć ślub z drugim sędzią, jeśli przeniósł się do innej izby, przy czym samo przeniesienie było i nadal jest uzależnione od uznaniowej decyzji Pierwszego Prezesa SN czy Prezesa NSA” – pisał RPO do ministra sprawiedliwości.
Przyznał, że „dążenie do zapewnienia bezstronności i niezawisłości orzekania stanowi wartość konstytucyjną zasługującą na ochronę”, ale jego zdaniem cel ten można zrealizować mniej radykalnymi środkami. „Urzędujący sędziowie SN i NSA powinni mieć możliwość zawierania między sobą małżeństw bez konieczności rezygnacji z urzędu sędziowskiego” – wskazywał RPO.
Jak się okazuje, stanowisko to podziela resort sprawiedliwości. Wiceminister Dariusz Mazur w odpowiedzi poinformował, iż sprawę przekazano Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury z prośbą o uwzględnienie uzgodnionego stanowiska RPO i MS w zaawansowanych już pracach Komisji nad projektem nowej ustawy o Sądzie Najwyższym.
Czytaj więcej
Sędzia powinien ujawniać swoje rodzinne związki z prawnikami – twierdzą posłowie. Nic z tego. Wys...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
KSeF ruszy 1 lutego, jest bezpieczny i gotowy do działania – zapewnia Ministerstwo Finansów. Jednak e-fakturowan...
W lutym zmienią się niektóre terminy wypłat 800 plus. Część rodziców otrzyma świadczenie wcześniej niż zwykle. P...
Przy podziale majątku dorobkowego małżeńskiego sąd sam z siebie nie zasądzi nakładów małżonka na majątek wspólny.
Przepisy, które miały cywilizować zasady obliczania powierzchni użytkowej pozwolą deweloperom wliczać do niej ta...
Kary za drift i niebezpieczną jazdę, penalizacja nielegalnych wyścigów i dożywotnie odebranie uprawnień dla tych...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas