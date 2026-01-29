Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Czy ślub z drugim sędzią będzie znów możliwy? Resort sprawiedliwości jest na „tak”

Resort sprawiedliwości podziela pogląd rzecznika praw obywatelskich, że przepis zakazujący sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego zawierania małżeństw między sobą jest zbyt restrykcyjny i wymaga zmiany.

Publikacja: 29.01.2026 14:14

Sędziowie SN i NSA nie mogą zawierać małżeństw między sobą.

Sędziowie SN i NSA nie mogą zawierać małżeństw między sobą.

Foto: PAP/Leszek Szymański

Mateusz Adamski

Na praktyczny problem art. 32 ustawy o Sądzie Najwyższym uwagę zwrócił rzecznik praw obywatelskich, do którego trafił wniosek od osób orzekających w najwyższej instancji sądowej, pragnących zawrzeć związek małżeński. Nie mogą tego zrobić, jeśli nadal chcą orzekać. Przepis wprowadzony w 2018 r. zakazuje bowiem krewnym, powinowatym i małżonkom jednoczesnego zajmowania stanowisk sędziego Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zakaz wprowadzono w celu zachowania zasady bezstronności orzekania w SN i NSA oraz zapewnienia niezawisłości sędziowskiej. Przed 2018 r. małżonkowie nie mogli jedynie pracować w tej samej izbie, orzekać w ramach tego samego składu orzekającego, nie można było także doprowadzić do sytuacji, w której jeden z małżonków podlega służbowo drugiemu. Według nowelizacji z 20 lipca 2018 r. Prawa o ustroju sądów powszechnych, art. 32 ustawy o SN nie stosuje się do osób pozostających ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz małżonków, będących sędziami SN w dniu wejścia w życie tej ustawy.

Czytaj więcej

sędzia NSA, sędzia SN
Sądy i trybunały
On orzeka w NSA, ona w SN. Polskie prawo zabrania im ślubu

RPO: urzędujący sędziowie SN i NSA powinni mieć możliwość zawierania między sobą małżeństw

Zdaniem rzecznika, przepisy te nieproporcjonalnie ograniczają prawo sędziów do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, chronione przepisami Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. „Rozwiązanie obowiązujące przed 2018 r., choć także mogło budzić wątpliwości, było bardziej wyważone z prawami osobistymi sędziów. Sędzia mógł bowiem wziąć ślub z drugim sędzią, jeśli przeniósł się do innej izby, przy czym samo przeniesienie było i nadal jest uzależnione od uznaniowej decyzji Pierwszego Prezesa SN czy Prezesa NSA” – pisał RPO do ministra sprawiedliwości. 

Przyznał, że „dążenie do zapewnienia bezstronności i niezawisłości orzekania stanowi wartość konstytucyjną zasługującą na ochronę”, ale jego zdaniem cel ten można zrealizować mniej radykalnymi środkami. „Urzędujący sędziowie SN i NSA powinni mieć możliwość zawierania między sobą małżeństw bez konieczności rezygnacji z urzędu sędziowskiego” – wskazywał RPO. 

Reklama
Reklama

Jak się okazuje, stanowisko to podziela resort sprawiedliwości. Wiceminister Dariusz Mazur w odpowiedzi poinformował, iż sprawę przekazano Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury z prośbą o uwzględnienie uzgodnionego stanowiska RPO i MS w zaawansowanych już pracach Komisji nad projektem nowej ustawy o Sądzie Najwyższym.

Czytaj więcej

Czy sędzia powinien ujawniać swoje rodzinne związki z prawnikami
W sądzie i w urzędzie
Czy sędzia powinien ujawniać swoje rodzinne związki z prawnikami



© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Sędziowie Prawo Cywilne Małżeństwo
Zbigniew Stawicki, wiceminister finansów i zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
KSeF coraz bliżej. Skarbówka przyznaje: będzie problem z fałszywymi fakturami
Dla części rodziców w lutym zmienią się terminy wypłat 800 plus
Praca, Emerytury i renty
Zmiany w wypłatach 800 plus w lutym 2026. ZUS rozpoczyna przyjmowanie wniosków
Sąd o nakładach z majątków osobistych na majątek wspólny rozstrzyga wyłącznie na wniosek zainteresow
Prawo rodzinne
Podział majątku przy rozwodzie. Sąd Najwyższy wskazuje o czym trzeba pamiętać
Nabywcy mieszkań będą musieli dodatkowo płacić za balkony i schody?
Nieruchomości
Nabywcy mieszkań będą musieli dodatkowo płacić za balkony i schody?
Wchodzą w życie surowsze kary dla piratów drogowych. Wśród nich dożywotni zakaz prowadzenia
Prawo drogowe
Wchodzą w życie surowsze kary dla piratów drogowych. Wśród nich dożywotni zakaz prowadzenia
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama