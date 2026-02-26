Kierowca, który na drodze jednojezdniowej, dwukierunkowej poza terenem zabudowanym, przekroczy dozwoloną prędkość o 50 km/h ma stracić prawo jazdy na trzy miesiące.
Wchodzące w życie 3 marca przepisy nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym przewidują, że prawo jazdy kategorii B będzie mogła otrzymać osoba, która skończyła 17, a nie, jak obecnie, 18 lat. Dla takich kierowców wprowadzono jednak kilka ograniczeń. Po pierwsze, przez pierwsze sześć miesięcy lub do ukończenia 18. roku życia młody kierowca nie będzie mógł samodzielnie prowadzić auta. Będzie musiał mu towarzyszyć tzw. pasażer mentor. Nie będzie musiał to być koniecznie rodzic czy opiekun prawny, lecz po prostu doświadczony kierowca (mający co najmniej 25 lat i od przynajmniej pięciu lat posiadający prawo jazdy kat. B).
To nie jedyne ograniczenia. Osoby, które zdobędą prawo jazdy w wieku 17 lat, nie będą mogły wykonywać przewozu taksówką ani przewozu okazjonalnego. Co więcej, ich uprawnienia będą ważne tylko na terenie Polski.
Wszystkich nowych kierowców ma obowiązywać tzw. okres próbny. Dla osób powyżej 18. roku życia wyniesie dwa lata, a dla 17-latków trzy. W tym czasie obowiązywać będzie zerowy limit alkoholu (0,0 promila) oraz limit 12 punktów karnych, którego przekroczenie skutkować będzie obowiązkiem ukończenia szkolenia praktycznego w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Ponadto, jeśli w okresie próbnym kierowca popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, okres próbny zostanie wydłużony o 2 lata.
17-latkowie będą musieli uzyskać także pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Będzie to warunek konieczny, aby przystąpić do kursu prowadzonego przez szkoły jazdy, a także aby zapisać się na egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny. Dokument ten trzeba będzie złożyć w urzędzie w momencie wyrabiania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).
Kurs na prawo jazdy będą mogły rozpocząć osoby mające 16 lat i 9 miesięcy.
3 marca wejdą też w życie przepisy, wprowadzające nową przesłankę do obligatoryjnego zatrzymania prawa jazdy na trzy miesiące. Taka sankcja będzie groziła za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h nie tylko w terenie zabudowanym, ale również na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym.
Zmiana oznacza, że znacznie więcej kierowców musi się liczyć z utratą dokumentu, bo nowe zasady będą obowiązywać na odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich. Według danych policji, na które powoływał się rząd, przygotowując nowelizację, aż 79,5 proc. wszystkich wypadków w Polsce ma miejsce właśnie na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych. Co więcej, 86,3 proc. ofiar śmiertelnych tych zdarzeń ginie właśnie na takich trasach.
Przypomnijmy, iż na standardowych jednojezdniowych drogach dwukierunkowych limit to 90 km/h. Prawo jazdy stracimy zatem, jeśli pojedziemy ponad 140 km/h. Co istotne, autostrady i drogi ekspresowe, gdzie kierunki ruchu są fizycznie rozdzielone, pozostają poza zakresem nowych regulacji.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podaje, że kolejne zmiany wejdą w życie 3 września 2026 r. "Młodych kierowców, którzy uzyskają prawo jazdy kat. B po raz pierwszy, będzie obowiązywał okres próbny, w ramach którego będą musieli przejść praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Ponadto w razie cofnięcia uprawnień za jazdę w okresie zatrzymania prawa jazdy przez starostę – w przypadku prowadzenia pojazdu pomimo wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, uprawnienia zostaną cofnięte w całości na okres 5 lat. Dotychczas w takiej sytuacji prawo jazdy było zatrzymywane na dodatkowe 3 miesiące" – czytamy w komunikacie.
