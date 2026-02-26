Wchodzące w życie 3 marca przepisy nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym przewidują, że prawo jazdy kategorii B będzie mogła otrzymać osoba, która skończyła 17, a nie, jak obecnie, 18 lat. Dla takich kierowców wprowadzono jednak kilka ograniczeń. Po pierwsze, przez pierwsze sześć miesięcy lub do ukończenia 18. roku życia młody kierowca nie będzie mógł samodzielnie prowadzić auta. Będzie musiał mu towarzyszyć tzw. pasażer mentor. Nie będzie musiał to być koniecznie rodzic czy opiekun prawny, lecz po prostu doświadczony kierowca (mający co najmniej 25 lat i od przynajmniej pięciu lat posiadający prawo jazdy kat. B).

To nie jedyne ograniczenia. Osoby, które zdobędą prawo jazdy w wieku 17 lat, nie będą mogły wykonywać przewozu taksówką ani przewozu okazjonalnego. Co więcej, ich uprawnienia będą ważne tylko na terenie Polski.

Wszystkich nowych kierowców ma obowiązywać tzw. okres próbny. Dla osób powyżej 18. roku życia wyniesie dwa lata, a dla 17-latków trzy. W tym czasie obowiązywać będzie zerowy limit alkoholu (0,0 promila) oraz limit 12 punktów karnych, którego przekroczenie skutkować będzie obowiązkiem ukończenia szkolenia praktycznego w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Ponadto, jeśli w okresie próbnym kierowca popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, okres próbny zostanie wydłużony o 2 lata.

17-latkowie będą musieli uzyskać także pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Będzie to warunek konieczny, aby przystąpić do kursu prowadzonego przez szkoły jazdy, a także aby zapisać się na egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny. Dokument ten trzeba będzie złożyć w urzędzie w momencie wyrabiania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

Kurs na prawo jazdy będą mogły rozpocząć osoby mające 16 lat i 9 miesięcy.