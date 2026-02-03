Rzeczpospolita
Prawo
„Prawo Myrchy” już działa, pierwsi kierowcy z surowymi karami

Są pierwsze efekty obowiązujących od 29 stycznia przepisów wprowadzających m.in. obligatoryjny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wobec sprawcy, który nie zastosował się do wcześniej orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów.

Publikacja: 03.02.2026 11:07

Foto: Fotokon / Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

„Prawo Myrchy” to nowe przepisy zaostrzające sankcje dla osób, którzy prowadzą samochód w trakcie obowiązywania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.  Ich celem jest skuteczniejsza walka z plagą nietrzeźwych kierowców oraz recydywą na drogach.  

Zgodnie ze znowelizowanym art. 42 Kodeksu karnego, złamanie obowiązującego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów skutkuje obligatoryjnym orzeczeniem dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Nowelizacja utrudniła także sądom orzekanie wobec takich osób kar pozbawienia wolności w zawieszeniu. Ustawa przewiduje ponadto możliwość konfiskaty pojazdu mechanicznego na rzecz Skarbu Państwa w przypadku osób łamiących sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, podobnie, jak ma to miejsce przy przestępstwach drogowych popełnianych pod wpływem alkoholu.  

Minister sprawiedliwośći Waldemar Żurek podczas konferencji w Ministerstwie Sprawiedliwości
Prawo drogowe
Tak Waldemar Żurek chce walczyć z „tykającymi bombami na drogach”

Pierwszego dnia obowiązywania kierowcy odczuli na własnej skórze „prawo Myrchy” 

Jak informuje Komenda  Powiatowa Policji w Kole, już w dniu wejściu zaostrzonego prawa, czyli w czwartek 29 stycznia, doszło do zatrzymania w tym mieście nietrzeźwego kierowcy, który złamał zakaz prowadzenia pojazdów. 39-latek przyjechał osobowym Mercedesem na parking jednego z zakładów pracy. Po wyjściu z pojazdu zataczał się i był agresywny wobec osób, które go ujęły. Wezwani przez świadków funkcjonariusze stwierdzili po zbadaniu trzeźwości, że mężczyzna miał ponad 3,4 promila alkoholu w organizmie. A po sprawdzeniu jego danych w policyjnych bazach okazało się, że mężczyzna miał już orzeczone dwa zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz cofnięte uprawnienia do kierowania.

Po wytrzeźwieniu kierowca został doprowadzony do sądu, który był zobowiązany zastosować nowego przepisy i orzec surową karę: dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a także karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, świadczenie pieniężne w wysokości 10 tysięcy złotych na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 6 tysięcy złotych.

O kolejnym przypadku informuje serwis  brd24.pl. Również 29 stycznia  w Chojnicach policja zatrzymała pijanego 50-latka za kierownicą osobowego Aud. Miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna miał orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.  Po nocy spędzonej w policyjnej celi, mężczyzna został doprowadzony przed oblicze sądu. Usłyszał wyrok bezwzględnego pozbawienia wolności na dwa lata.

Źródło: rp.pl

