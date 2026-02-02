Tak wynika z poniedziałkowej uchwały poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Sprawa została zainicjowana wnioskiem jego prezesa, który zwrócił uwagę na rozbieżności, jakie pojawiły się na tle praktyki sądowej związanej z wezwaniem strony do uzupełnienia braków formalnych skargi przez jej podpisanie. Konkretnie chodzi o przypadki, gdy skarga do sądu administracyjnego została podpisana przez osobę, która nie może być pełnomocnikiem, bądź nie przedstawiła pełnomocnictwa.

Czy sąd administracyjny musi wzywać do uzupełnienia braków formalnych skargi?

W orzecznictwie ukształtowały się bowiem odmienne dwa podejścia do tego ważkiego problemu, który może zaważyć na dalszym losie wielu sporów sądowych. Zgodnie z pierwszym wojewódzki sąd administracyjny ma obowiązek wezwać stronę do podpisania skargi w sytuacji, gdy pełnomocnik, który pierwotnie ją podpisał, nie wykazał się stosownym umocowaniem. Mówiąc inaczej, zgodnie z tym nurtem braki formalne skargi, które nie zostały uzupełnione w terminie przez pełnomocnika, powinny skutkować skierowaniem wezwania do ich uzupełnienia poprzez podpisanie takiego pisma do samej strony, czyli skarżącego. Podkreślano, że inna interpretacja byłaby zbyt rygorystyczna, bo w praktyce oznaczałaby odrzucenie skargi i zamykałaby mocodawcy prawo do sądu. Za takim podejściem opowiadał się rzecznik prawo obywatelskich.

Część składów orzekających podchodziła jednak do problemu mniej liberalnie. W przypadkach takiego częściowo „wybrakowanego” środka zaskarżenia nie widziały konieczności dawania drugiej szansy. Argumentowano, że takie dwukrotne wzywanie prowadziłoby niejako do "dwuetapowej" procedury uzupełniania braków formalnych skargi. Najpierw należałoby bowiem wzywać do tego profesjonalnego pełnomocnika, a w przypadku nieuzupełnienia braków przez niego, dodatkowo też mocodawcę, czyli samego skarżącego.

Prezes NSA nie miał wątpliwości, że ten poważny problem związany z konstytucyjnym prawem do sądu oraz zasadą równości, wymaga przesądzenia. Dlatego wystąpił do poszerzonego składu NSA o rozstrzygnięcie, czy podpisanie skargi przez osobę, która nie może być pełnomocnikiem, bądź która nie przedstawiła pełnomocnictwa stanowi brak formalny, podlegający uzupełnieniu przez wezwanie strony do jej podpisania, Czy też w takim wypadku skarga powinna zostać odrzucona?