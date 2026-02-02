Aktualizacja: 02.02.2026 04:52 Publikacja: 02.02.2026 04:52
Do ataków doszło na kurskim odcinku frontu.
Prokuratura z obwodu lwowskiego poinformowała o zatrzymaniu 53-letniego byłego radnego z rejonu stryjskiego, który w zamian za 153 tysiące hrywien (ok. 12,5 tys. złotych) miał pomagać poborowemu w uniknięciu mobilizacji. Mężczyzna powoływał się na wpływy jakie miał w komisji wojskowej i komisji lekarskiej. Mężczyznę zatrzymano na gorącym uczynku, gdy pobierał część umówionej kwoty od 29-letniego poborowego.
53-latka zatrzymano, gdy pobierał część umówionej kwoty od 29-letniego poborowego
Między 18 a 23 czasu moskiewskiego drony były strącane nad Krajem Krasnodarskim (13), Morzem Azowskim (5), obwodem biełgorodzkim (3), Krajem Stawropolskim (1), Czeczenią (1) i Morzem Czarnym (1).
Posiedzenie poprowadzą premierzy Rosji (Michaił Miszustin) i Białorusi (Aleksandr Turczyn). Tematem spotkania mają być bieżące kwestie związane z współpracą Rosji i Białorusi oraz pogłębianiem integracji w ramach Państwa Związkowego.
Iwan Bigma, rzecznik Zgrupowania Wojsk „Zachód” podał, że jednostki rosyjskiej 6. Armii odparły kontratak podjęty przez żołnierzy jednej z brygad zmechanizowanych Sił Zbrojnych Ukrainy w pobliżu wsi Monachinowka. W czasie walk Ukraińcy mieli stracić czterech żołnierzy. Monachinowka to wieś znajdująca się ok. 15 km od Kupiańska.
W ataku dronów na miejscowość znajdującą się w Kraju Krasnodarskim ucierpiał blok mieszkalny. Uszkodzony został również dom jednorodzinny znajdujący się we wsi Afipskij (w której znajduje się wielokrotnie atakowana rafineria ropy naftowej). Szczątki drona miały też spaść na terenie budynku mieszkalnego we wsi Trudobelikowskij w rejonie krasnoarmiejskim. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
O ataku poinformował gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow. Z jego wpisu wynika, że w ataku ucierpiało ponad 10 mieszkań znajdujących się w zaatakowanych budynkach. Uszkodzony został również samochód. Atak doprowadził też do pożaru domu jednorodzinnego.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
