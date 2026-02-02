04:49 Straż graniczna Ukrainy publikuje nagranie ilustrujące ataki dronów na pozycje Rosjan

Do ataków doszło na kurskim odcinku frontu.

04:42 Były radny z rejonu stryjskiego w obwodzie lwowskim zatrzymany za płatną pomoc w uniknięciu mobilizacji przez poborowego

Prokuratura z obwodu lwowskiego poinformowała o zatrzymaniu 53-letniego byłego radnego z rejonu stryjskiego, który w zamian za 153 tysiące hrywien (ok. 12,5 tys. złotych) miał pomagać poborowemu w uniknięciu mobilizacji. Mężczyzna powoływał się na wpływy jakie miał w komisji wojskowej i komisji lekarskiej. Mężczyznę zatrzymano na gorącym uczynku, gdy pobierał część umówionej kwoty od 29-letniego poborowego.

53-latka zatrzymano, gdy pobierał część umówionej kwoty od 29-letniego poborowego Foto: mat. prasowe

04:40 Rosjanie informują o strąceniu w niedzielę wieczorem 23 ukraińskich dronów

Między 18 a 23 czasu moskiewskiego drony były strącane nad Krajem Krasnodarskim (13), Morzem Azowskim (5), obwodem biełgorodzkim (3), Krajem Stawropolskim (1), Czeczenią (1) i Morzem Czarnym (1).

04:38 W poniedziałek odbędzie się posiedzenie Rady Ministrów Państwa Związkowego Białorusi i Rosji

Posiedzenie poprowadzą premierzy Rosji (Michaił Miszustin) i Białorusi (Aleksandr Turczyn). Tematem spotkania mają być bieżące kwestie związane z współpracą Rosji i Białorusi oraz pogłębianiem integracji w ramach Państwa Związkowego.

04:34 Rosjanie informują o odparciu ukraińskiego kontrataku w rejonie Kupiańska

Iwan Bigma, rzecznik Zgrupowania Wojsk „Zachód” podał, że jednostki rosyjskiej 6. Armii odparły kontratak podjęty przez żołnierzy jednej z brygad zmechanizowanych Sił Zbrojnych Ukrainy w pobliżu wsi Monachinowka. W czasie walk Ukraińcy mieli stracić czterech żołnierzy. Monachinowka to wieś znajdująca się ok. 15 km od Kupiańska.

04:31 Atak ukraińskich dronów na Słowiańsk nad Kubaniem

W ataku dronów na miejscowość znajdującą się w Kraju Krasnodarskim ucierpiał blok mieszkalny. Uszkodzony został również dom jednorodzinny znajdujący się we wsi Afipskij (w której znajduje się wielokrotnie atakowana rafineria ropy naftowej). Szczątki drona miały też spaść na terenie budynku mieszkalnego we wsi Trudobelikowskij w rejonie krasnoarmiejskim. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

04:29 Trzy bloki mieszkalne uszkodzone w ataku ukraińskich dronów na Staryj Oskoł w obwodzie biełgorodzkim

O ataku poinformował gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow. Z jego wpisu wynika, że w ataku ucierpiało ponad 10 mieszkań znajdujących się w zaatakowanych budynkach. Uszkodzony został również samochód. Atak doprowadził też do pożaru domu jednorodzinnego.

04:28 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1439 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1439 dniu wojny Foto: PAP