07:04
01.02.2026

Ukraina zaktualizowała dane o rosyjskich stratach 

W ciągu doby Rosjanie mieli stracić 1090 żołnierzy, sześć czołgów, trzy pojazdy opancerzone, dziewięć zestawów artyleryjskich, 206 dronów, 62 pojazdy (w tym cysterny) i jedna sztuka wyposażenia specjalnego.

06:46
01.02.2026

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1438. dniu wojny  

Foto: PAP

06:30
31.01.2026

Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj:

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1438
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1438