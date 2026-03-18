Prezydent USA Donald Trump zasugerował, że opuszczenie NATO to scenariusz „warty rozważenia”, jeśli sojusznicy nie zmienią stanowiska wobec konfliktu z Iranem. Ostrzegł, że sojusz czeka „bardzo zła przyszłość”, jeśli państwa członkowskie nie poprą amerykańskiej inicjatywy utworzenia międzynarodowej misji morskiej.

Celem operacji miałoby być zabezpieczenie żeglugi w strategicznej cieśninie Ormuz – kluczowym szlaku dla globalnych dostaw ropy naftowej.

– Wszyscy się z nami zgadzają, ale nie chcą pomagać. Jako Stany Zjednoczone musimy o tym pamiętać, bo uważamy, że to dość szokujące – stwierdził Trump.

Stwierdził również, że nie potrzebowałby zgody Kongresu na opuszczenie sojuszu. Kongres USA zabezpieczył członkostwo w NATO poprzez ustawę o autoryzacji obrony narodowej (NDAA) na 2024 rok, zakazując prezydentowi jednostronnego wyjścia z sojuszu bez zgody Senatu lub ustawy, jednak eksperci twierdzą, że Trump mógłby wykorzystać lukę prawną, by ominąć ten wymóg.

Senator Lindsey Graham, kluczowy zwolennik operacji w Iranie i bliski sojusznik prezydenta, powiedział, że rozmawiał z nim telefonicznie we wtorek. Graham napisał tego dnia w serwisie X, że „nigdy w życiu nie słyszał go tak rozgniewanego”.