Funkcjonariusze policji przed barierami chroniącymi Plac Czerwony w Moskwie na dzień przed paradą w Dniu Zwycięstwa
Liczba starć zbrojnych na Ukrainie znacznie spadła w zeszłym tygodniu, a ukraińskie ofensywy sięgają coraz dalej w głąb Rosji – przypomniał Kiviselg, dodając, że „silna chęć Rosji, by zakończyć zawieszenie broni mniej więcej w czasie Dnia Zwycięstwa, obchodzonego 9 maja pokazuje, że kraj ten nie zrealizował swoich strategicznych celów wobec Ukrainy”.
Szef estońskiego wywiadu wojskowego przywołał słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że Rosja znalazła się w sytuacji, w której największa parada wojskowa i jej przeprowadzenie zależą od Ukrainy. – Twierdzenie to potwierdza fakt, że Ukraina jest w stanie atakować cele na terytorium Rosji aż po Ural – dodał Kiviselg.
– Jeszcze niedawno Ural był poza zasięgiem nalotów z terytorium Ukrainy, ale dziś już znajduje się w strefie bezpośredniego zagrożenia – przyznał S...
W tym tygodniu na froncie dochodziło do ok. 150 kontaktów bojowych dziennie, nieco mniej niż w zeszłym tygodniu. Liczba ofiar śmiertelnych pozostała mniej więcej na tym samym poziomie – zauważa estoński nadawca publiczny ERR.
Ukraiński atak wstrzymał pracę w drugiej co do wielkości rosyjskiej rafinerii ropy naftowej. Ukraińcy zaatakowali również fabrykę materiałów wybuchowych w obwodzie niżnonowogrodzkim oraz fabrykę systemów nawigacyjnych dla dronów w Czeboksarach w Republice Czuwaskiej.
Szef estońskiego wywiadu zauważył też, że choć Rosja zwiększyła liczbę dronów i pocisków wykorzystywanych do precyzyjnych uderzeń dalekiego zasięgu – ich liczba wzrosła odpowiednio o 2,7 i 13 proc. – to jednak ukraińska obrona przeciwlotnicza dobrze sobie z tym poradziła. – Można tu podkreślić bardzo pozytywny trend. W kwietniu ukraińska obrona przeciwlotnicza zniszczyła około 40 proc. rosyjskich dronów szturmowych dalekiego zasięgu za pomocą dronów przechwytujących.
9 maja w Moskwie ma się odbyć parada wojskowa z okazji 81. rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej – tak w Rosji określa się tę część II wojny światowej, w której ZSRR walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej w latach 1941–1945.
Parada została ograniczona i po raz pierwszy od prawie dwóch dekad nie będzie w nim pojazdów wojskowych z powodu ciągłego zagrożenia atakami ukraińskich dronów.
Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego Rosji poinformowało, że internet mobilny w Moskwie zostanie wyłączony 9 maja.
Jak podała wieczorem 8 maja Ukraińska Prawda, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydał w piątek dekret, wyłączający obszar Placu Czerwonego w Moskwie „z planu użycia ukraińskiej broni”.
„Biorąc pod uwagę liczne prośby, dla celów humanitarnych określonych w negocjacjach ze stroną amerykańską w dniu 8 maja 2026 r., postanawiam: Aby umożliwić zorganizowanie parady w Moskwie (Federacja Rosyjska) w dniu 9 maja 2026 r. „Na czas trwania parady (od godz. 10:00 czasu kijowskiego 9 maja 2026 r.) obszar Placu Czerwonego będzie wyłączony z planu użycia ukraińskiej broni”.
