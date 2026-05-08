Liczba starć zbrojnych na Ukrainie znacznie spadła w zeszłym tygodniu, a ukraińskie ofensywy sięgają coraz dalej w głąb Rosji – przypomniał Kiviselg, dodając, że „silna chęć Rosji, by zakończyć zawieszenie broni mniej więcej w czasie Dnia Zwycięstwa, obchodzonego 9 maja pokazuje, że kraj ten nie zrealizował swoich strategicznych celów wobec Ukrainy”.

„Ukraina zdolna atakować cele aż po Ural”

Szef estońskiego wywiadu wojskowego przywołał słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że Rosja znalazła się w sytuacji, w której największa parada wojskowa i jej przeprowadzenie zależą od Ukrainy. – Twierdzenie to potwierdza fakt, że Ukraina jest w stanie atakować cele na terytorium Rosji aż po Ural – dodał Kiviselg.

150 kontaktów bojowych dziennie

W tym tygodniu na froncie dochodziło do ok. 150 kontaktów bojowych dziennie, nieco mniej niż w zeszłym tygodniu. Liczba ofiar śmiertelnych pozostała mniej więcej na tym samym poziomie – zauważa estoński nadawca publiczny ERR. 

Ukraiński atak wstrzymał pracę w drugiej co do wielkości rosyjskiej rafinerii ropy naftowej. Ukraińcy zaatakowali również fabrykę materiałów wybuchowych w obwodzie niżnonowogrodzkim oraz fabrykę systemów nawigacyjnych dla dronów w Czeboksarach w Republice Czuwaskiej.

Szef estońskiego wywiadu zauważył też, że choć Rosja zwiększyła liczbę dronów i pocisków wykorzystywanych do precyzyjnych uderzeń dalekiego zasięgu – ich liczba wzrosła odpowiednio o 2,7 i 13 proc. – to jednak ukraińska obrona przeciwlotnicza dobrze sobie z tym poradziła. – Można tu podkreślić bardzo pozytywny trend. W kwietniu ukraińska obrona przeciwlotnicza zniszczyła około 40 proc. rosyjskich dronów szturmowych dalekiego zasięgu za pomocą dronów przechwytujących.

Parada z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie

9 maja w Moskwie ma się odbyć parada wojskowa z okazji 81. rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej – tak w Rosji określa się tę część II wojny światowej, w której ZSRR walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej w latach 1941–1945.

Parada została ograniczona i po raz pierwszy od prawie dwóch dekad nie będzie w nim pojazdów wojskowych z powodu ciągłego zagrożenia atakami ukraińskich dronów.

Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego Rosji poinformowało, że internet mobilny w Moskwie zostanie wyłączony 9 maja.

Jak podała wieczorem 8 maja Ukraińska Prawda, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydał w piątek dekret, wyłączający obszar Placu Czerwonego w Moskwie „z planu użycia ukraińskiej broni”. 

Dekret Wołodymyra Zełenskiego z dn. 8 maja 2026 r.

„Biorąc pod uwagę liczne prośby, dla celów humanitarnych określonych w negocjacjach ze stroną amerykańską w dniu 8 maja 2026 r., postanawiam: Aby umożliwić zorganizowanie parady w Moskwie (Federacja Rosyjska) w dniu 9 maja 2026 r. „Na czas trwania parady (od godz. 10:00 czasu kijowskiego 9 maja 2026 r.) obszar Placu Czerwonego będzie wyłączony z planu użycia ukraińskiej broni”.