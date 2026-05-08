Moskwa, 7 maja 2026 r., próby Walca Zwycięstwa przed uroczystościami 9 maja
9 maja w Moskwie ma się odbyć parada wojskowa z okazji 81. rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej – tak w Rosji określa się tę część II wojny światowej, w której ZSRR walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej w latach 1941–1945.
W nagraniu, opublikowanym na oficjalnym kanale rosyjskiego MSZ w serwisie Telegram rzeczniczka resortu Maria Zacharowa poinformowała, że Moskwa wysłała oficjalne zawiadomienie, skierowane do rządów i organizacji obecnych w stolicy Ukrainy, „zdecydowanie wzywając” do prewencyjnej ewakuacji ze względu na wysokie prawdopodobieństwo rosyjskich ataków, gdyby Ukraina 9 maja zrealizowała „przestępcze, terrorystyczne plany”.
„Rosyjskie placówki dyplomatyczne za granicą informują obecnie o tym ogłoszeniu swoje kraje przyjmujące i organizacje międzynarodowe” – powiedziała Zacharowa. „Nie można tego ignorować. Trzeba to potraktować bardzo, bardzo poważnie”.
Ostrzeżenie pojawia się w kontekście wzajemnych propozycji zawieszenia broni składanych przez Rosję i Ukrainę. Rosja, podobnie jak w latach ubiegłych, początkowo ogłosiła, że jednostronnie będzie przestrzegać zawieszenia broni w dniach 8–9 maja. Ukraina odpowiedziała później, proponując własne zawieszenie broni na 5–6 maja. Jak czytamy na łamach serwisu „The Moscow Times”, oświadczenia te „wydają się w dużej mierze symboliczne, ponieważ obie strony sygnalizują, że nie zamierzają przestrzegać rozejmu drugiej strony”. Rosja zagroziła również atakami na centrum Kijowa, jeśli Ukraina zignoruje zawieszenie broni.
Ukraina oskarżyła już Moskwę o złamanie zawieszenia broni ogłoszonego w środę po tym, jak w rosyjskich atakach w całym kraju zginęło kilka osób. „To pokazuje, że Rosja odrzuca pokój, a jej fałszywe wezwania do zawieszenia broni nie mają nic wspólnego z dyplomacją” – napisał na portalu X ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha. „Putinowi zależy tylko na paradach wojskowych, a nie na ludzkim życiu”.
W swoim wieczornym przemówieniu w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Kijów „odpowie w ten sam sposób” na naruszenia ze strony Rosji i odpowiednio podejmie decyzję o swoich kolejnych krokach.
W Rosji zawieszenie broni w tym tygodniu jest powszechnie postrzegane jako próba ochrony obchodów Dnia Zwycięstwa przed ewentualnymi zakłóceniami. Moskwa planuje zorganizować swoją doroczną paradę wojskową, choć wydarzenie zostało ograniczone i po raz pierwszy od prawie dwóch dekad nie będzie w nim pojazdów wojskowych z powodu ciągłego zagrożenia atakami ukraińskich dronów.
Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego Rosji poinformowało, że internet mobilny w Moskwie zostanie wyłączony 9 maja.
