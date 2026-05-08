Według doniesień KWP w Łodzi, 46-letniego znanego łódzkiego mecenasa namierzyli funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i „łowcy głów” z lubelskiej policji wraz z policjantami z KPP w Hrubieszowie . Przebywał w domu jednorodzinnym. Miał być całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych i nie stawiał oporu. Według policji, często zmieniał miejsca pobytu, a także zmienił wygląd (zgolił brodę), licząc na to, że pozostanie nieuchwytnym.

Mężczyzna od piątkowego poranka przebywa w celi przejściowej zakładu karnego w Hrubieszowie, położonego w sąsiedztwie prywatnej posesji, na której go zatrzymano. Nie wiadomo, czy i kiedy zostanie podjęta decyzja o przetransportowaniu go do zakładu karnego w Łodzi, który został wskazany jako miejsce odbywania kary w wyroku skazującym.

Media donoszą, że odpowiedzialność karna może teraz grozić również żonie mecenasa, która miała mu pomóc w ukrywaniu się oraz właścicielom domu w Hrubieszowie, w którym prawnik przebywał.

Znany prawnik spowodował wypadek i kpił z ofiar

W kwietniu 2025 r. Paweł Kozanecki został skazany za spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęły dwie kobiety. Doszło do niego we wrześniu 2021 r. na drodze między Barczewem a Jezioranami pod Olsztynem w województwie warmińsko – mazurskim. Z opinii biegłych wynika, że Mercedes kierowany przez mecenasa zjechał na drugi pas jezdni i zderzył się czołowo z Audi 80. Na miejscu zginęły dwie kobiety w wieku 53 i 67 lat, prowadząca i pasażerka Audi.

Po tej tragedii prawnik opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był wynikiem konfrontacji bezpiecznego samochodu z „trumną na kółkach". Wypowiedź ta wywołała ogromne oburzenie opinii publicznej. Kozanecki przeprosił za swoje słowa, twierdził, że został źle zrozumiany. Nie przyznał się jednak do spowodowania wypadku.

Sąd Rejonowy w Olsztynie wymierzył adwokatowi karę dwóch lat pozbawienia wolności i pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów. Zasądził też relatywnie wysokie – jak na proces karny – nawiązki na rzecz rodzin ofiar wypadku. Mąż, matka i dzieci kobiet miały otrzymać po 30 tys. zł (dwie osoby), po 20 tys. (dwie osoby), po 15 tys. zł (dwie osoby), i 5 tys. zł (jedna osoba).

Ten wyrok został zaskarżony przez obrońców, prokuraturę i pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych. 5 marca br. zmienił go Sąd Okręgowy w Olsztynie. Obniżył karę do półtora roku więzienia uznając, że naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu było nieumyślne.

Adwokat nie chce za kraty, poprosił o bransoletę

Skazany mecenas złożył wniosek o odbywanie kary poza zakładem karnym tj. w trybie dozoru elektronicznego. Chciał też, by sąd wstrzymał wykonanie wymierzonej mu kary 1,5 roku więzienia, ale Sąd Okręgowy w Łodzi na to się nie zgodził. W tej sytuacji Kozanecki powinien od 22 kwietnia przebywać w zakładzie karnym, ale się tam nie stawił. Pełnomocnik rodzin ofiar ujawnił, że skazany nie zapłacił też dotąd ani złotówki z zasądzonych pokrzywdzonym nawiązek.

W związku z tym Prokuratura Okręgowa w Olsztynie rozważała złożenie wniosku o kasację prawomocnego wyroku. Natomiast łódzka policja 30 kwietnia opublikowała informację o poszukiwaniach Pawła Kozaneckiego.

Pełnomocnik poszukiwanego twierdził, że jego klient nie uciekł i nie unika kary. Świadczyć ma o tym fakt, że zawnioskował o odbycie jej w trybie dozoru elektronicznego.

"W chwili obecnej nie rozstrzygnięto nawet wniosku poprzedniego Sędziego referenta o wyłączenie go od orzekania w sprawie, a co za tym idzie - nie wyznaczono posiedzenia w przedmiocie zezwolenia na odbycie kary w SDE. Zatem na półtora miesiąca od skierowania do Sądu wniosku o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary w SDE, sprawa w zasadzie utknęła w martwym punkcie" - powiedział adwokat Kosma Bogdanowicz w Radiu Łódź.