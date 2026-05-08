Premier Słowacji Robert Fico będzie jednym z nielicznych światowych przywódców, którzy przybyli do Moskwy z okazji Dnia Zwycięstwa w Rosji. 9 maja odbędzie się w stolicy Rosji zwyczajowa, ale okrojona parada.

Reklama Reklama

Nie wiadomo, czy Fico ostatecznie weźmie w niej udział, ale wcześniej sugerował, że może zrezygnować z obecności na paradzie ze względów bezpieczeństwa.

Fico musiał wybrać alternatywną trasę. Przyleciał do Moskwy przez Czechy i Niemcy

W kwietniu pojawiły się informacje, że Słowacja złożyła wniosek o zgodę na przelot samolotu premiera Fico przez polską przestrzeń powietrzną w drodze do Moskwy. Wcześniej Estonia, Litwa i Łotwa go odrzuciły, ograniczając tym samym część tras.

– Żadne państwo nie powinno pozwalać na wykorzystywanie swojej przestrzeni powietrznej do wzmacniania relacji z Rosją w czasie, gdy Moskwa nadal łamie normy międzynarodowe, prowadzi agresję przeciwko Ukrainie i działa przeciwko bezpieczeństwu całej Europy – mówił minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna.

Państwa bałtyckie podkreślały, że standardowe procedury UE i NATO dotyczące oficjalnych lotów nie mają zastosowania w sytuacji, gdy przestrzeń powietrzna wykorzystywana jest do podróży do Rosji, która wciąż prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie oraz objęta jest zachodnimi sankcjami.

Fico – który utrzymuje stosunkowo przyjazne relacje z Kremlem – potwierdził, że wszystkie trzy państwa bałtyckie odmówiły zgody na przelot, i zapowiedział, że znajdzie rozwiązanie tej sytuacji. Dotychczas jednak nie było wiadomo, jakie.

Długa droga z Bratysławy do Moskwy

Należący do słowackiego rządu Airbus A319 o oznaczeniu OM-BYA wystartował z Bratysławy 8 maja po godz. 13.00. Maszyna poruszała się na północ wzdłuż południowo-zachodniej granicy Polski, lecąc przez przestrzeń powietrzną Niemiec i Czech.

Następnie samolot przeleciał wzdłuż basenu Morza Bałtyckiego, nad Bornholmem i Gotlandią, aż do Zatoki Fińskiej, gdzie na wysokości Petersburga wleciał nad terytorium Rosji.

Trasa przelotu samolotu z premierem Fico z Bratysławy do Moskwy Foto: airnavradar.com

Fico przekaże Putinowi wiadomość od Zełenskiego?

Po przylocie na moskiewskie lotnisko Wnukowo 2 Fico został powitany przez rosyjską delegację.

Z lotniska słowacki premier udał się przed Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie złożył wieniec.

Wcześniej doradca prezydenta Zełenskiego Dmytro Łytwyn powiedział, że Fico może przekazać Putinowi stanowisko Ukrainy w sprawie gotowości do rozmów na szczeblu przywódców.

Według niego, podczas rozmowy Zełenskiego z Ficą omawiano możliwe sposoby zakończenia wojny, a prezydent Ukrainy zadeklarował gotowość do spotkania z Putinem, jeśli będzie to praktyczne i może doprowadzić do konkretnych rozwiązań.

Nie pierwszy raz zablokowano loty polityków udających się do Moskwy na obchody Dnia Zwycięstwa

W ubiegłym roku – gdy państwa bałtyckie również zablokowały przeloty urzędników udających się do Moskwy na obchody Dnia Zwycięstwa – Fico został zmuszony do wyboru dłuższej trasy przez Węgry, Rumunię i Morze Czarne. Zmienić trasę musiał także wówczas prezydent Serbii Aleksandar Vučić.

Fico był w ubiegłym roku jedynym wysokiej rangi przedstawicielem Unii Europejskiej, który uczestniczył w rosyjskiej paradzie 9 maja. Wywołał tym kontrowersje i dezaprobatę w Brukseli.

Po przegranej Viktora Orbána w wyborach na Węgrzech Fico jest obecnie postrzegany jako jeden z najbardziej prorosyjskich przywódców Unii Europejskiej. Polityk odwiedził Władimira Putina w 2024 r., dwa lata po wybuchu pełnoskalowej wojny Rosji z Ukrainą.

Rosyjska państwowa agencja TASS informowała wcześniej, powołując się na słowa rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, że Władimir Putin „odbędzie w Dniu Zwycięstwa szereg spotkań dwustronnych”. Chodziło między innymi o rozmowy z Ficą. Sam Fico, pytany o swoje rozmowy z przywódcą Federacji Rosyjskiej, powiedział, że „ich spotkania są powszechnie krytykowane”, a po powrocie „wszyscy w toaletach w Brukseli pytają mnie, co powiedział”.