Mark Hamill opublikował w mediach społecznościowych wygenerowaną przez sztuczną inteligencję grafikę, która przedstawia prezydenta USA Donalda Trumpa leżącego z zamkniętymi oczami w płytkim grobie z napisem o treści: „Donald J. Trump 1946–2024”. Całości towarzyszył podpis: „if only” („gdyby tylko”).

Aktor – który od 1977 r. wcielał się w postać Luke’a Skywalkera w słynnej serii „Star Wars” – usunął ostatecznie swój wpis. Jak zaznaczył, w rzeczywistości życzył Trumpowi „czegoś przeciwnego niż śmierć”. Dodał też, że przeprasza wszystkich, którzy mogli uznać grafikę za niestosowną.

W innym – również usuniętym – wpisie zamieszczonym w serwisie X, Hamill stwierdził zaś, że Trump „powinien żyć wystarczająco długo, by zobaczyć swoją nieuniknioną druzgocącą porażkę w wyborach środka kadencji, zostać pociągniętym do odpowiedzialności za bezprecedensową korupcję, zostać poddanym impeachmentowi, skazanym i upokorzonym za niezliczone przestępstwa”. Aktor dodał również, że prezydent USA powinien dożyć chwili, w której „zostanie na zawsze okryty hańbą w podręcznikach historii”.

Mimo przeprosin aktora ostro skrytykował go Biały Dom.

Biały Dom odpowiada na wpis Marka Hamilla: To chory człowiek

Zespół prasowy Białego Domu odpowiedział na wpisy Hamilla za pośrednictwem serwisu X. Administracja Trumpa określiła aktora mianem „chorego człowieka”.

Przedstawiciele Białego Domu napisali również, że „radykalni lewicowi szaleńcy po prostu nie potrafią się powstrzymać”. Dodali także, że „tego rodzaju retoryka doprowadziła do trzech prób zamachu na prezydenta w ciągu dwóch lat”.

BBC zwróciło się do przedstawicieli Hamilla o komentarz dotyczący słów administracji USA. Z kolei Reuters podał, że reprezentant aktora nie odpowiedział na prośbę o stanowisko w sprawie reakcji Białego Domu.

Trzy próby zamachu na Donalda Trumpa

Wpis Hamilla pojawił się niedługo po tym, jak prezydent USA został zaatakowany. W kwietniu Donald i Melania Trumpowie zostali ewakuowani z dorocznej kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu po tym, jak w lobby przed salą balową padły strzały. Napastnik został obezwładniony przez Secret Service. Prezydent nie odniósł obrażeń.

W 2024 r. Trump został zaś postrzelony w ucho podczas wiecu wyborczego w stanie Pensylwania. Sprawca został wówczas zastrzelony przez agentów Secret Service.

Agencja Reutera przypomina, że w 2024 r. zatrzymano również mężczyznę, który z bronią ukrywał się w pobliżu pola golfowego, na którym przebywał Trump.