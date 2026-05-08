Jakub Ekier: O Żydach. Pamięć reglamentowana

Autor, starając się dociec, dlaczego w Polsce coraz wyraźniej dochodzi do głosu antysemityzm, nazywa to zło po imieniu („Nawet żonkil stał się wrogiem”, „Plus Minus”, 2-3 maja 2026 r.). Stwierdza, że Grzegorz Braun to „apostoł nienawiści”. W tym, że określił on symbol żonkila jako „znak hańby”, widzi raczej „kontynuację starego antysemityzmu”. A jednak dopuszcza też „dodatkowe motywy czy nawet usprawiedliwienia”. Pisze o „wrażeniu nadobecności tematyki żydowskiej, także tej związanej z Holokaustem, w polskiej kulturze wysokiej i w popkulturze”. Twierdzi, że „nieustanne powracanie do tych wątków […] kontrastuje z odwracaniem się elit od polskiej historii i tradycji”.