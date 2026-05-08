Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że wyznaczony został nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jego nazwisko zostało podane podczas uroczystości, która odbyła się w piątek w Pałacu Prezydenckim. „uda”

Karol Nawrocki wybrał nowego szefa BBN. „Wykazywał się jako ekspert ds. bezpieczeństwa”

W mediach już wcześniej pojawiły się spekulacje na temat ewentualnych kandydatur na stanowisko szefa BBN. Zgodnie z przewidywaniami, Sławomira Cenckiewicza zastąpić ma Bartosz Grodecki.

– Gratuluję i dziękuję za przyjęcie tej nominacji – powiedział w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki. – To człowiek, który od blisko 20 lat służy państwu polskiemu jako urzędnik. W ciągu tych 20 lat wykazywał się jako ekspert ds. bezpieczeństwa, nie tylko świadomością tego, co się dzieje w architekturze bezpieczeństwa Polski i świata, ale przede wszystkim wykazywał się bardzo wysoką efektywnością – mówił o Gródeckim prezydent.

Jak podkreślił Nawrocki, Gródecki „wywiązywał się z zadań, które nie tylko wymagały odporności psychicznej i wiedzy, ale też gotowości do poświęceń”. – Nie o wszystkim mogę mówić. Ale był to minister, który odpowiadał za kontakt ze Strażą Graniczną podczas pierwszych hybrydowych ataków ze strony Białorusi na polską granicę. Odpowiadał też za ewakuację pracowników z NATO w Afganistanie – zauważył. – Wykazywał się wielokrotnie skutecznością. Wierzę, że ta skuteczność go nie opuści, jako szefa BBN – dodał.

Kim jest Bartosz Grodecki, nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego?

W 2020 r. Grodecki pełnił funkcję wiceszefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie zajmował się koordynacją działań Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji, Departamentu Spraw Obywatelskich, Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji, Departamentu Teleinformatyki oraz Departamentu Zezwoleń i Koncesji.

W grudniu tego samego roku Grodeckiego powołano zaś na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych Unii Europejskiej.

Od lutego 2026 r. Grodecki pełni natomiast funkcję doradcy zarządu spółki RADMOR. Jak zauważa portal niezalezna.pl, to znany w Polsce producent urządzeń łączności, który od 2011 wchodzi w skład zbrojeniowej Grupy WB, będącej jednym z głównych potencjalnych beneficjentów programu SAFE – unijnego projektu zbrojeniowego. Przypominamy, że w marcu prezydent Karol Nawrocki poinformował, że nie podpisze ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE.

Sławomir Cenckiewicz zrezygnował ze stanowiska szefa BBN

Pod koniec kwietnia Sławomir Cenckiewicz – dotychczasowy szef BBN – złożył rezygnację ze stanowiska

„Wobec bezprawnych działań rządu Donalda Tuska, który nie szanuje prawomocnych wyroków sądów i bezpodstawnie odbiera mi prawo dostępu do informacji niejawnych, na ręce prezydenta Karola Nawrockiego 22 kwietnia 2026 r. złożyłem rezygnację ze stanowiska Sekretarza Stanu – Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego” – napisał Cenckiewicz w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych. „Od teraz będę wspierał Pana Prezydenta w zupełnie innej roli. Mojemu następcy – gen. Andrzejowi Kowalskiemu i wszystkim moim współpracownikom z BBN, udzielam poparcia, dziękuję i życzę powodzenia” – podkreślał w serwisie X.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz niedługo później przekazał, że dymisja została przyjęta. „Pełniącym obowiązki Szefa BBN został gen. Andrzej Kowalski, dotychczasowy zastępca szefa Biura” – oświadczył.

Cenckiewicz w swoim wpisie napisał również, że rezygnację ze stanowiska podjął „w odpowiedzialności za państwo” oraz zarzucał rządowi Donalda Tuska „brutalną ingerencję i presję na BBN”. „Niespotykany dotąd w historii antypaństwowy wandalizm Tuska i jego współpracowników w praktyce sparaliżował normalne funkcjonowanie BBN, zaś mnie uniemożliwił pełnienie funkcji powierzonej mi 7 sierpnia 2025 r. przez Prezydenta RP” – zaznaczał.

Ustępujący szef BBN ocenił, że był poddawany represjom ze strony rządu ze względu na „swoją wiedzę o roli premiera Tuska i jego współpracowników w procesie podporządkowywania Polski Federacji Rosyjskiej w latach 2007–2014”. Nawiązuje przy tym do swojej pracy w roli przewodniczącego Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022, która została powołana przed wyborami w 2023 r. na podstawie ustawy określanej potocznie jako „lex Tusk”. Cenckiewicz twierdził też, że był szykanowany przez „demaskację Lecha Wałęsy jako niebezpiecznego agenta SB”.

„Wiem bowiem bardzo dobrze – a po ośmiu miesiącach pracy w BBN jeszcze bardziej, kim są, jakimi intencjami się kierują i jak bardzo szkodzą Polsce od lat Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Radosław Sikorski, Tomasz Siemoniak, Włodzimierz Czarzasty czy Waldemar Żurek” – napisał też ustępujący szef BBN. „Jakakolwiek współpraca z nimi, choćby wyjęcie z konfliktu politycznego spraw dotyczących bezpieczeństwa i obronności, nie jest możliwa” – dodał.

Czym zajmuje się BBN?

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego to urząd, który realizuje powierzone przez prezydenta zadania w zakresie bezpieczeństwa narodowego, a także zajmuje się monitorowaniem strategicznych warunków bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego.

Szefowie Biura Bezpieczeństwa Narodowego

BBN powstało w 1991 r. w czasach prezydentury Lecha Wałęsy.

Obowiązki szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) pełnił dotychczas generał brygady rez. Andrzej Kowalski, który był zastępcą Sławomira Cenckiewicza. Przed nim na czele BBN stał generał broni rezerwy Dariusz Łukowski, zaś jeszcze wcześniej – w latach 2022–2025 – Biurem kierował Jacek Siewiera.