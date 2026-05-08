To się nie powinno było udać – wspomina Marek Gawęcki, etnolog, emerytowany profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w swoim czasie pierwszy ambasador RP w Kazachstanie i Kirgistanie. – Nie miałem żadnego doświadczenia ani szerszych kontaktów. A jednak, po trzech latach przygotowań, byliśmy prawie gotowi do drogi. Mówię „prawie”, bo czekaliśmy jeszcze na wizy irańskie.

Etnologiczna Wyprawa Azjatycka, w skrócie EWA 76, wyruszyła z Poznania równo pół wieku temu, 8 maja 1976 r. W Kłodzku dołączył do niej Andrzej Ananicz, później m.in. ambasador RP w Turcji i Pakistanie, wiceminister spraw zagranicznych i szef Agencji Wywiadu. Dowiózł paszporty z wizami.