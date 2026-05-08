Dron zaatakował teren 42. Gwardyjskiej Dywizji Strzelców Zmotoryzowanych
Ukraiński kanał Telegram „Exilenova+” opublikował materiał wideo, przedstawiający moment uderzenia. Wynika z niego, że pierwszy dron spadł na teren 42. Gwardyjskiej Dywizji Strzelców Zmotoryzowanych stacjonującej w mieście. Kolejny bezzałogowy statek powietrzny miał spaść w pobliżu biura Federalnej Służby Bezpieczeństwa w Republice Czeczeńskiej, jednak nie osiągnął celu.
„Ukraińskie drony, które obecnie atakują Grozny, wysyłają pozdrowienia do Kadyrowa” – przekazał doradca ministra obrony Ukrainy Serhii Sternenko.
To nie pierwszy atak na stolicę Czeczenii. 5 grudnia 2024 r. ukraiński dron uderzył w 28-piętrowy wieżowiec w Groznym, w kompleksie „Grozny City”, około 800 metrów od rezydencji Ramzana Kadyrowa, przywódcy Czeczenii. W wyniku ataku uszkodzona została fasada budynku – na nagraniach widoczna jest wyrwa obejmująca kilka pięter. W wieżowcu mieszczą się m.in. biura Rady Bezpieczeństwa Czeczenii, Izby Obrachunkowej oraz Komisji Wyborczej. Kadyrow zagroził wówczas Ukrainie „okrutną, tygodniową” zemstą.
Jak podkreślają analitycy, ostatnie ukraińskie ataki mogą wskazywać na eskalację działań powietrznych przed obchodami Dnia Zwycięstwa w Moskwie (9 maja). Ukraina ogłosiła reżim ciszy w poniedziałek wieczorem, po tym, jak rosyjskie Ministerstwo Obrony zapowiedziało zawieszenie broni na 8–9 maja oraz zagroziło atakiem rakietowym na centrum Kijowa w przypadku prób zakłócenia obchodów 81. rocznicy zwycięstwa.
W nocy z 6 na 7 maja Ukraina przeprowadziła największy od stycznia atak dronowy na terytorium Rosji. Rosyjska obrona powietrzna miała zestrzelić 347 bezzałogowych statków powietrznych, z czego część leciała w kierunku Moskwy. Atak rozpoczął się około godziny 21:00 6 maja i trwał do około 7:00 rano 7 maja.
Według informacji przekazanych przez gubernatora obwodu biełgorodzkiego nad regionem zestrzelono 121 dronów. W mieście Rżew w obwodzie twerskim uszkodzeniu uległo kilka budynków mieszkalnych, a około 350 osób zostało ewakuowanych.
Jak informują ukraińskie media, w pierwszym kwartale 2026 r. tempo ataków dronowych miało niemal się podwoić – do około czterech różnych celów uderzanych każdej nocy. Jednocześnie znacząco wzrosła liczba dronów naruszających rosyjską przestrzeń powietrzną: z poziomu 50–70 pod koniec 2025 r. do 100–200 w 2026 r.
Żołnierze lojalni wobec przywódcy Czeczenii Ramzana Kadyrowa od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 r. są przedstawiani przez Moskwę jako ważny element sił wspierających działania bojowe. W praktyce tzw. „kadyrowcy” funkcjonują jako formacje paramilitarne powiązane z Gwardią Narodową Rosji, wykorzystywane zarówno na froncie, jak i w działaniach zaplecza.
Według oficjalnych komunikatów strony rosyjskiej, oddziały te uczestniczyły w walkach m.in. w rejonie Mariupola, Siewierodoniecka czy Bachmutu. Jednocześnie niezależni analitycy wojskowi podkreślają, że ich rola bywa często bardziej symboliczna niż decydująca w operacjach ofensywnych.
Czytaj więcej
Przedstawiamy przegląd najważniejszych wydarzeń mijającej nocy: Ukraińskie drony atakowały w nocy Moskwę i inne cele w Rosji, płonie jedna z najwię...
Działania kadyrowców wielokrotnie były przedmiotem kontrowersji. Pojawiały się doniesienia o nagraniach inscenizowanych walk, a także o ograniczonym udziale w bezpośrednich starciach na najbardziej intensywnych odcinkach frontu. Część zachodnich analityków wskazuje, że ich realna skuteczność bojowa może być niższa niż sugeruje rosyjska propaganda.
Z drugiej strony, ich obecność ma znaczenie psychologiczne – zarówno dla rosyjskich żołnierzy, jak i dla lokalnych społeczności na terenach okupowanych. Wizerunek „twardych oddziałów Kadyrowa” jest konsekwentnie wykorzystywany w przekazie medialnym.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas