Donald Trump zagroził Iranowi wznowieniem bombardowania
„Wraz z neutralizacją zagrożenia ze strony agresora i przy obowiązywaniu nowych procedur, bezpieczny, stabilny tranzyt przez cieśninę Ormuz będzie zapewniony” – głosi oświadczenie Dowództwa Marynarki Wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej umieszczone w serwisie X.
Z oświadczenia Korpusu nie wynika, o jakie dokładnie nowe procedury chodzi.
W tym samym wpisie Korpus dziękuje kapitanom i armatorom statków znajdujących się na wodach Zatoki Perskiej i Zatoki Omańskiej za przestrzeganie nowych regulacji i „przyczynianie się do bezpieczeństwa na morzu”.
Według Białego Domu USA i Iran są obecnie bliskie podpisania jednostronicowego porozumienia ramowego (ang. memorandum of understanding) w kwestii z...
Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ostatnio przedstawił wytyczne dotyczące bezpiecznego przejścia statków, które nie są związane z USA, Izraelem i ich sojusznikami przez cieśninę Ormuz i zapowiedział, że będzie zatrzymywał statki wiozące broń i amunicję przeznaczoną dla wojsk USA w regionie.
Agencja Tasnim pisze z kolei, że Iran „zaprojektował i wdrożył system zarządzania cieśniną Ormuz”, który wymaga od statków chcących przepłynąć przez cieśninę uzyskania zgody i stosowania się do procedur. Przed wybuchem wojny cieśnina Ormuz była uważana za międzynarodowy szlak wodny, na którym obowiązywała zasada swobodnej żeglugi.
Komunikat pojawił się po tym, jak w nocy z 5 na 6 maja Donald Trump zawiesił operację USA pod kryptonimem „Projekt wolność”, w ramach której amerykańska armia miała pomóc statkom uwięzionym w rejonie cieśniny Ormuz opuścić ten akwen. Operacja trwała tylko dwa dni i w jej trakcie – jak wynika z komunikatu armii USA – cieśninę przepłynęły, przy wsparciu amerykańskich okrętów, dwa statki pod amerykańską banderą.
Iran uznawał operację „Projekt wolność” za złamanie zasad zawieszenia broni ogłoszonego w nocy z 7 na 8 kwietnia przez Donalda Trumpa. W trakcie trwania operacji Irańczycy zaczęli atakować statki w rejonie cieśniny Ormuz, a Amerykanie poinformowali o zatopieniu sześciu irańskich łodzi. 6 maja pojawiła się informacja, że dzień wcześniej uszkodzony w ataku został kontenerowiec San Antonio francuskiej firmy transportowej CMA CGM. Kilku członków załogi statku miało zostać rannych.
Trump zawieszając operację, powołał się na postępy w negocjacjach między USA a Iranem. Kilka godzin później serwis Axios poinformował, co potwierdził Reuters, że USA i Iran są bliskie zawarcia 14-punktowego porozumienia ramowego, które oznaczałoby zakończenie wojny i rozpoczęcie 30-dniowych negocjacji, które miałyby doprowadzić do zawarcia kompleksowego porozumienia. Porozumienie ramowe przewiduje m.in. odblokowanie cieśniny Ormuz zarówno przez Iran, jak i USA (Stany Zjednoczone blokują cieśninę od 13 kwietnia, uniemożliwiając statkom wpływanie do irańskich portów i wypływanie z nich).
O odblokowaniu cieśniny Ormuz pisze też w swoim najnowszym wpisie w serwisie Truth Social Donald Trump. Prezydent USA napisał, że jeśli Iran wywiąże się z tego, co zostało uzgodnione, wówczas operacja Epicka Furia (kryptonim operacji wojskowej USA przeciw Iranowi) zakończy się, „a niezwykle skuteczna blokada sprawi, że cieśnina Ormuz będzie otwarta dla wszystkich, w tym Iranu”. „Jeśli się nie zgodzą, wówczas bombardowanie znów się rozpocznie i będzie, niestety, prowadzone z dużo większą siłą i intensywnością niż wcześniej” – dodał Trump. Pisząc o „wysoce skutecznej blokadzie”, prezydent USA ma prawdopodobnie na myśli amerykańską blokadę irańskich portów.
W wywiadzie udzielonym 6 maja „New York Post” Trump powiedział, że „jest za wcześnie” na spotkanie twarzą w twarz z irańskimi przywódcami przez co należy rozumieć, że istnieją jeszcze punkty sporne uniemożliwiające podpisanie ramowego porozumienia, o którym poinformował Axios.
