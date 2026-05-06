W ciągu 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego placówka ma prawo odwołać się od wyników kontroli.

Dlaczego NFZ nałożył 134 tys. zł kary na szpital w Aleksandrowie Kujawskim?

Narodowy Fundusz Zdrowia w odpowiedzi na zapytanie RMF FM dotyczące kontroli w szpitalu poinformował: „Zakończyła się kontrola NFZ w Szpitalu Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. Kontrola zakończyła się negatywną oceną placówki. Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w dniu 15.03.2026 r. przez udzielenie w trakcie dyżuru lekarskiego przez jedynych lekarzy będących na dyżurach w ww. oddziałach, świadczenia poza systemem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.

W związku z powyższym na szpital w Aleksandrowie Kujawskim nałożona została kara w wysokości ponad 134 tys. zł.

Sprawa zabiegu syna senatora Tomasza Lenza

Sprawa zabiegu małoletniego syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenza ujawniona została na początku kwietnia przez Wirtualną Polskę. Według ustaleń portalu zabieg miał odbyć się bez uzyskania formalnej zgody i bez konieczności oczekiwania w kolejce.

Senator Tomasz Lenz zaprzeczył przedstawionym mu zarzutom.

Do sprawy odniósł się również, jak przypomina RMF FM, dyrektor szpitala Mariusz Trojanowski. Poinformował, że w wyniku wewnętrznego postępowania wyjaśniającego ustalono, że zabieg o którym informują media miał miejsce i „odbył się z pominięciem obowiązujących procedur, a w szpitalu nie ma dokumentacji zabiegu, która jest wymagana przez przepisy prawa”.