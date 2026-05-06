Podczas wiecu w Elblągu Sławomir Mentzen krytycznie ocenił słowa gen. Wiesława Kukuły, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który wypowiadał się na temat zestrzeliwania dronów.

– Ten człowiek jest nienormalny, w sensie on nie ma kompetencji, żeby być kapralem. On nigdy niczym tak naprawdę nie dowodził. Wziął się z tej jednostki specjalnej z Lublińca i nigdy niczym nie dowodził, a teraz ma całą naszą armię – mówił lider Konfederacji, odnosząc się do wypowiedzi gen. Kukuły z zeszłego roku.

– Ten człowiek wprost mówi, że on by strzelał rakietami za 100 mln za sztukę do tych dronów ze sklejki, wysyłanych tutaj ze wschodniej granicy, gdyby tylko to miało tam jakąś jedną rzecz uratować. To jest niepoważne. Ten człowiek nie ma zielonego pojęcia o ekonomii wojny, o ograniczeniach zasobów – przekonywał Mentzen.

Sławomir Mentzen atakuje szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Wypowiedź polityka Konfederacji spotkała się ze stanowczą odpowiedzią ze strony szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. „Słowa Sławomira Mentzena pokazują absolutny brak odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju i elementarnego szacunku wobec Wojska Polskiego i żołnierskiego munduru” - napisał na X minister obrony.

W podobnym tonie wypowiedział się były minister obrony Mariusz Błaszczak. „Tak jak broniłem gen. Kukułę przed atakami ówczesnej opozycji, tak będę go bronił dalej. Atak Sławomira Mentzena na szefa @SztabGenWP jest skandaliczny. To kolejny dowód na to, że za sterami jednej z części Konfederacji stoi chłopiec w krótkich spodenkach” – napisał.

Krzysztof Bosak: Sławomir Mentzen został źle poinformowany przez doradców

Głos w sprawie zabrał także partyjny kolega Mentzena, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. „Wypowiedź @SlawomirMentzen na temat szefa Sztabu Generalnego generała @wieslawkukula nie tylko jest obraźliwa, ale jest niezgodna z prawdą. Rozmawiałem wielokrotnie z szefem @SztabGenWP i wraz z innymi posłami Konfederacji uczestniczyłem w poselskiej wizytacji Sztabu Generalnego i nie mam wątpliwości, że i u gen. Kukuły i wśród innych oficerów stojących na czele naszej armii jest zrozumienie zagadnień ekonomii wojny i wyzwań związanych z obroną przed dronami, a także że jest to odpowiedzialny, roztropny i doświadczony dowódca” – wskazał.

Bosak podkreślił, że „krytyka jest potrzebna, ale nie powinna szukać łatwej i fałszywej polaryzacji, lecz mieć charakter właściwy dla stylu, który afirmujemy w Konfederacji — stylu merytorycznej opozycji”. Wskazał, że za opóźnienia podejmowanych decyzji należy krytykować MON.

„Jestem przekonany, że wypowiedź @SlawomirMentzen wynikała z dobrych intencji, ale jeśli chodzi o wiedzę i kompetencje szefa SG @SlawomirMentzen został źle poinformowany przez doradców, a jeśli chodzi o wypowiedź generała to po prostu błędnie ją zrozumiał” – przekazał.

„Wyrażenie troski o życie każdego obywatela przez najważniejszego dowódcę nie musi oznaczać zanegowania zasad ekonomii przygotowań obronnych państwa. Ta wypowiedź była dwuznaczna, patetyczna i pewnie niepotrzebna, ale słuchajmy siebie nawzajem z dobrą wolą!” – dodał Bosak.