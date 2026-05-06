Donald Trump
Podpisaniu porozumienia miałoby towarzyszyć ustalenie ram szczegółowych negocjacji ws. irańskiego programu nuklearnego – podaje Axios powołując się na dwa źródła w administracji USA i dwa inne źródła.
Stany Zjednoczone mają obecnie oczekiwać na odpowiedź Iranu w kilku kluczowych punktach porozumienia, która ma nadejść w ciągu najbliższych 48 godzin. Na razie nie osiągnięto porozumienia, ale źródła serwisu Axios twierdzą, że jesteśmy najbliżej podpisania takiej umowy od momentu wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem 28 lutego.
Marco Rubio przekazał, że operacja Epicka Furia się zakończyła. Jej miejsce zajął „Projekt Wolność", który – jak stwierdził sekretarz stanu USA – j...
Porozumienie ma zawierać zobowiązanie Iranu do wprowadzenia moratorium na wzbogacanie uranu, w zamian za co USA zgodzą się na zniesienie sankcji i uwolnienie wartych miliardów dolarów zamrożonych aktywów USA. Obie strony mają też znieść blokadę cieśniny Ormuz.
Realizacja wielu zapisów porozumienia ramowego miałaby być uzależniona od zawarcia ostatecznego porozumienia, co z kolei oznacza, że nawet podpisanie dokumentu nie oznaczałoby, iż całkowicie zniknęłaby groźba ponownego wybuchu wojny lub dalszego trwania w impasie, gdy – mimo brakuj działań wojennych, żaden z punktów spornych nie zostałby rozwiązany.
Informacja pojawiła się po tym jak w nocy z 5 na 6 maja (czasu polskiego) Donald Trump poinformował o zawieszeniu operacji „Projekt wolność” realizowanej w cieśninie Ormuz, powołując się m.in. na postępy w negocjacjach z Iranem. Wcześniej sekretarz stanu USA Marco Rubio poinformował, że operacja „Epicka furia”, czyli ofensywne działania militarne przeciw Iranowi rozpoczęte 28 lutego, zakończyła się.
