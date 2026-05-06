Nowe zasady finansowania badań NFZ od II kwartału 2026 r.
Portal RynekZdrowia.pl poinformował o istotnych zmianach w finansowaniu kosztochłonnej diagnostyki obrazowej. Zgodnie z nowym zarządzeniem prezesa NFZ, od drugiego kwartału 2026 roku stawki za badania wykonane ponad limit kontraktu zostaną zredukowane. W przypadku gastroskopii i kolonoskopii finansowanie spadnie do 60 proc., natomiast przy rezonansie magnetycznym i tomografii komputerowej – do 50 proc. dotychczasowej stawki. Zmiany nie obejmą grup uprzywilejowanych, w tym dzieci oraz pacjentów onkologicznych.
Podstawą decyzji NFZ są wyniki kontroli, które wykazały systemowe nieprawidłowości. Jak podaje RynekZdrowia.pl, w ponad 8,2 tys. na 12 tys. sprawdzonych badań rezonansu magnetycznego stwierdzono sztuczne dzielenie diagnostyki. Placówki wymagały od pacjentów osobnych skierowań na poszczególne odcinki kręgosłupa i wyznaczały odrębne terminy wizyt, mimo że standardowo badanie powinno odbyć się jednorazowo. To obciążyło budżet na koszty przekraczające milion złotych i stanowiło dodatkowe uciążliwości dla pacjentów.
Kolejnym argumentem za zmianą wycen jest struktura rynku. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda w rozmowie z Radiem Gdańsk zwróciła uwagę, że aż 66 proc. rezonansów magnetycznych w ramach NFZ realizują firmy prywatne. Według szefowej resortu, marżowość tych świadczeń sięga niekiedy 40 proc., co pozwala podmiotom na akceptację niższych stawek bez konieczności odwoływania wizyt.
Temat wywołał polemikę dotyczącą wykorzystania zasobów publicznych. Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej, wskazał w serwisie X, że „publiczny sprzęt kupiony za miliony złotych powinien być wykorzystywany w pierwszej kolejności”. Zauważył jednak, że szpitale publiczne często nie są w stanie konkurować płacowo o kadrę lekarską z sektorem prywatnym.
Z tą argumentacją polemizuje Michał Seweryn, specjalista zdrowia publicznego. Na łamach RynekZdrowia.pl ocenił on, że w systemie nielimitowanym każda placówka mogła zwiększać liczbę badań. Zdaniem eksperta, niska efektywność niektórych podmiotów publicznych wynika z problemów zarządczych i organizacyjnych, a nie wyłącznie z braku funduszy.
Decyzja NFZ ma wymusić na dyrektorach placówek lepszą optymalizację kosztów i ukrócić zjawisko nadmiarowego generowania procedur diagnostycznych dla zysku. Strategia ta stawia jednak pytanie o przyszłą dostępność badań w mniejszych ośrodkach, gdzie rentowność przy obniżonych stawkach może stać się wyzwaniem.
