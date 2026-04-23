Kluczowe jest to, by każde państwo znalazło swój sposób na osiągnięcie jak najwyższego poziomu objęcia ochroną przeciw RSV. Jeśli można go uzyskać wyłącznie dzięki przeciwciałom monoklonalnym – to w pełni wystarczające rozwiązanie. Nie sądzę natomiast, by same szczepienia pozwoliły osiągnąć wysoki poziom ochrony - mówi dr Daniel Dražan.
RSV to bardzo specyficzny wirus, który atakuje drogi oddechowe. Oskrzeliki niemowląt są bardzo małe i wąskie, a kiedy pod wpływem wirusa ulegają dalszemu zwężeniu, oddychanie staje się utrudnione. RSV dotyka również osoby starsze, jednak obciążenie chorobą wśród niemowląt jest znacznie większe. Im młodsze dziecko, tym przebieg choroby bywa cięższy. Dlatego strategie profilaktyczne powinny koncentrować się właśnie na niemowlętach – odsetek hospitalizacji jest w ich przypadku wyższy niż w jakiejkolwiek innej grupie wiekowej. Z tego powodu dążymy do zapobiegania hospitalizacjom u niemowląt.
Tak, ponieważ nie istnieje szczepionka pediatryczna przeciw RSV. Zamiast tego stosujemy immunizację bierną, co oznacza, że chronimy niemowlęta za pomocą przeciwciał swoistych dla RSV. Można to zrobić na dwa sposoby: albo poprzez zaszczepienie matki, która wytwarza przeciwciała i przekazuje je dziecku, albo poprzez ich bezpośrednie podanie niemowlęciu. Obie metody są bardzo skuteczne, dlatego w naszym kraju rekomendujemy jedną i drugą. Jednak obecnie refundacja obejmuje jedynie immunizację bierną poprzez bezpośrednie podanie przeciwciał niemowlętom. Nie mamy możliwości immunizacji kobiet w ciąży, ponieważ nasz system ochrony zdrowia nie refunduje szczepień w trakcie ciąży.
Przeprowadziliśmy analizę opłacalności i nasza krajowa agencja jednoznacznie potwierdziła, że takie podejście jest efektywne kosztowo. To właśnie ta ocena była kluczowa – bez refundacji nie bylibyśmy w stanie zapewnić tej formy ochrony. Przedstawiliśmy zarówno dane międzynarodowe, jak i własne dane krajowe, a na ich podstawie organ regulacyjny zatwierdził finansowanie programu. Dzięki temu udało się zabezpieczyć środki, a my – jako towarzystwo naukowe – mogliśmy wydać rekomendacje eksperckie. Dziś ubezpieczyciele pokrywają koszty świadczeń realizowanych przez pediatrów, szpitale i innych świadczeniodawców. To właśnie ten mechanizm przesądza o powodzeniu całego programu – bez niego jego wdrożenie nie byłoby możliwe.
Zachorowania na WZW typu A wzrosły w Polsce 3,5-krotnie rok do roku i aż 11-krotnie względem wieloletniej mediany.
Na razie jest na to za wcześnie. To dopiero pierwszy sezon funkcjonowania programu, który rozpoczął się w październiku 2025 roku. Nie mamy też pewności, czy obecny system nadzoru pozwoli uchwycić najwcześniejsze rezultaty. Zakładamy jednak, że pierwsze efekty będzie można zaobserwować w niedalekiej przyszłości – być może jeszcze w trakcie tego sezonu. Na wyciąganie ostatecznych wniosków trzeba jednak jeszcze poczekać.
Tak, poziom wyszczepienia – a właściwie objęcia immunizacją – jest stosunkowo wysoki. W pierwszym sezonie wyniósł około 60 procent, co uznajemy za sukces. Oczywiście mógłby być wyższy, ale na początku spodziewaliśmy się niższego wyniku, więc to bardzo pozytywny rezultat.
Popierałbym ujednolicenie europejskiego kalendarza szczepień lub wspólną politykę w tym zakresie, bo mogłoby to być bardzo pomocne. Nie jestem jednak pewien, czy wprowadzenie takiego rozwiązania byłoby realne. W przypadku RSV kraje stosują różne strategie – jedne opierają się na szczepieniach, inne na przeciwciałach monoklonalnych, a jeszcze inne łączą oba podejścia. Każde z tych rozwiązań może być skuteczne, dlatego poszczególne państwa powinny wybierać model najlepiej dopasowany do swojej sytuacji. Na przykład w Hiszpanii, a także we Włoszech, bardzo dobrze sprawdza się stosowanie wyłącznie przeciwciał monoklonalnych. Z kolei w Anglii czy Argentynie skuteczna jest strategia oparta na szczepieniach. W Stanach Zjednoczonych stosuje się oba podejścia równolegle. W mojej ocenie również u nas model mieszany przyniesie najlepsze efekty. Kluczowe jest to, by każde państwo znalazło swój sposób na osiągnięcie jak najwyższego poziomu objęcia ochroną. Jeśli można go uzyskać wyłącznie dzięki przeciwciałom monoklonalnym – to w pełni wystarczające rozwiązanie. Nie sądzę natomiast, by same szczepienia pozwoliły osiągnąć wysoki poziom ochrony, głównie ze względu na sezonowość wirusa. Kluczowym wyzwaniem jest odpowiedni moment podania. Przykładowo – szczepienie kobiet, które rodzą w czerwcu, lipcu czy sierpniu, jest mniej efektywne. Ochrona pojawia się wtedy, gdy wirus nie krąży, a odporność może osłabnąć, zanim zacznie się sezon infekcyjny. Dlatego zarządzanie czasem w przypadku szczepień jest znacznie trudniejsze. Moim zdaniem bardzo trudno byłoby objąć całą kohortę urodzeń skuteczną ochroną wyłącznie poprzez szczepienia. Z tego względu rekomendowałbym raczej podejście łączone albo oparte na przeciwciałach monoklonalnych.
Tegoroczny sezon infekcyjny ujawnił problemy systemowe. Największym paradoksem pozostaje różnica między prostotą szczepień w aptekach a skomplikowa...
Nasz system jest dość złożony. Część szczepień jest obowiązkowa i w pełni refundowana. Inne są zalecane i również refundowane. Są też takie, które są zalecane, ale nieobjęte refundacją. Natomiast poziom wyszczepienia wyraźnie zależy od tego, czy dane szczepienie jest finansowane – najwyższy jest w przypadku szczepień obowiązkowych. Przy szczepieniach refundowanych, takich jak przeciw HPV, pneumokokom czy meningokokom u dzieci, jest nieco niższy, ale nadal stosunkowo wysoki. Natomiast przy szczepieniach zalecanych, ale nierefundowanych, jest bardzo niski, ponieważ rodzice muszą pokrywać koszty z własnej kieszeni. Co ciekawe, część z tych szczepień ma duże znaczenie zdrowotne. Dotyczy to m.in. szczepień przeciw rotawirusom, grypie czy kleszczowemu zapaleniu mózgu. Obecnie mierzymy się także z istotnym wzrostem zachorowań na WZW typu A, a mimo to szczepienia nie są refundowane ani dla dzieci, ani dla dorosłych. W efekcie cały system jest dość skomplikowany, choć niektóre jego elementy funkcjonują dobrze.
Pacjent nie musi iść do apteki, żeby kupić szczepionkę, a potem wracać do lekarza, żeby ją przyjąć. Cały proces szczepień w Czechach jest bardziej zorganizowany. Nadal jednak mamy sporo do poprawy. Widzę na przykład, że w Polsce szczepienia przeciw grypie dla dzieci są refundowane, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Mimo to poziom wyszczepienia pozostaje niski – podobnie jak w Czechach. Widać więc, że mierzymy się z podobnymi wyzwaniami. Mogą się one nieco różnić, ale oba kraje wciąż mają wiele do zrobienia. W Czechach dodatkowo zmagamy się z silnym ruchem antyszczepionkowym.
Tak, chociaż wy przynajmniej podejmujecie działania, by edukować swoich polityków. U nas sytuacja jest wręcz odwrotna. W parlamencie mamy przedstawicieli ruchów antyszczepionkowych, którzy publicznie rozpowszechniają dezinformację. Mówią, że szczepionki są niebezpieczne albo że wpływają negatywnie na płodność. Taka narracja jest obecnie bardzo silna, zarówno w parlamencie, jak i w rządzie.
Dla mnie najistotniejsze jest to, że takie spotkania w ogóle są organizowane w parlamencie. Kluczowe jest bezpośrednie angażowanie decydentów i pokazywanie im, jak można usprawnić system oraz w jakim kierunku należy go rozwijać. To uważam za najważniejszy wniosek z tej dyskusji.
