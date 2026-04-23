Podróżnik, sabotażysta na usługach obcych służb, czy człowiek cierpiący na zaburzenia psychiczne? Po ponad trzech miesiącach od zatrzymania w Warszawie na lotnisku im. Fryderyka Chopina, 26-letni Illia S. wciąż jest zagadką dla śledczych. Nie znają kluczowej odpowiedzi: kim jest i co robił na lotnisku ze sprzętem zagłuszającym. Pojawiła się za to wątpliwość innej natury: czy jest on w pełni władz umysłowych. Dlatego zdecydowano, że trafi do szpitala na obserwację psychiatryczną – dowiedziała się „Rzeczpospolita”.

– Biegli lekarze psychiatrzy, którzy badali podejrzanego, zawnioskowali o przeprowadzenie jego obserwacji psychiatrycznej. Potrwa ona cztery tygodnie, z możliwością jej przedłużenia – potwierdza nam prok. Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

„Rzeczpospolita” jako pierwsza opisała historię zatrzymania Illii S. Zatrzymano go w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 2025 r. w hali warszawskiego lotniska im. Fryderyka Chopina – miał przy sobie urządzenie do zagłuszania fal radiowych, działające w pasmach częstotliwości zarezerwowanych dla łączności i nawigacji lotniczej. Przez wiele godzin przesiadywał z uruchomionym laptopem w jednym z punktów gastronomicznych w strefie otwartej dla pasażerów, czym wzbudził zainteresowanie służb ochrony lotniska. W dniu zatrzymania spędził tam około sześciu godzin.

Blisko trzy tygodnie później KSP podała na portalu X, że w bagażu podręcznym mężczyzny policjanci znaleźli między innymi zagłuszarkę sygnału, tzw. jammer oraz różnego rodzaju sprzęt teleinformatyczny. A przesłuchany na wstępnym etapie biegły z zakresu mechanoskopii, wskazał , że urządzenie jest „zagłuszarką fal radiowych sygnału GPS i GSM”.

Lotniska to obiekty zaliczane do infrastruktury krytycznej, dlatego S. postawiono zarzut z ustawy o prawie lotniczym, dotyczący usiłowania podjęcia działań „zagrażających bezpieczeństwu ruchu lotniczego”, związany z próbą użycia „nadawczych urządzeń radiowych działających w pasmach częstotliwości wyznaczonych dla łączności lotniczej”.

Nazajutrz po zatrzymaniu Ukrainiec trafił do aresztu, gdzie decyzją sądu pozostanie co najmniej do 24 czerwca. Za przestępstwa lotnicze grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymanie Ukraińca na Okęciu: Jednorazowe badanie Illii S. nie wystarczyło biegłym do oceny, potrzebna „pogłębiona diagnostyka"

Dlaczego Illia S. trafi do szpitala na obserwację? Lekarze psychiatrzy po jednorazowym zbadaniu, nie byli w stanie wydać opinii o jego stanie psychicznym.

– Jeżeli badanie w warunkach ambulatoryjnych nie pozwala na ustalenie, czy mamy do czynienia z osobą poczytalną, czy też nie, i konieczna jest pogłębiona diagnostyka, to biegli wnioskują o przeprowadzenie badań długotrwałych. Zazwyczaj obserwacja psychiatryczna trwa wtedy cztery tygodnie, a jeżeli jest to niezbędne, ten czas może zostać przedłużony do maksymalnie ośmiu tygodni – wyjaśnia nam prok. Piotr Skiba.

Jak pisaliśmy, po zatrzymaniu Illia S. nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć, co robił na lotnisku, ani do czego potrzebna mu była zagłuszarka i router. Przesłuchany raz mówił, że jest żołnierzem, by chwilę później podawać, że obecnie jednak – biznesmenem , mieszkającym w Kanadzie. W paszporcie miał stemple świadczące o jego licznych podróżach po świecie.

Czytaj więcej Modernizacja Sił Zbrojnych Ministerstwo obrony przyspiesza zakup systemów antydronowych W najbliższych dniach armia ma dostać zielone światło na zakup systemów antydronowych. Wcześniej rząd nie potrafił znaleźć pieniędzy i wciąż „prowa...

Prokuratura wciąż weryfikuje informacje na temat zatrzymanego, jednak zasłaniając się trwającym postępowaniem, odmawia ujawnienia szczegółów. Wiadomo, że Illia S. przebywał w Polsce legalnie i pracował w naszym kraju. Czy rzeczywiście mieszka w Kanadzie?

– Weryfikowane są wyjaśnienia podejrzanego dotyczące jego celu przyjazdu do Polski i tego, czym się oficjalnie zajmował. W sprawie przeprowadzono oględziny bardzo obszernego monitoringu z lotniska. Nie informujemy o szczegółach z uwagi na dobro postępowania, które pozostaje w toku – odpowiada nam lakonicznie prok. Piotr Skiba.

Zagłuszarka, a także dwa laptopy i telefony komórkowe, jakie Ukrainiec miał przy sobie przekazano do analiz policyjnym specjalistom z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jednak i w tym zakresie, śledczy są oszczędni w słowach. – Ustalono, jakim sprzętem dysponował podejrzany, jaki był jego charakter i możliwości techniczne, w sprawie planowane są dalsze badania – zaznacza rzecznik.

Zagłuszarki, w zależności od modelu, mogą blokować połączenia telefoniczne, nawigacje, routery i inne sieci bezprzewodowe. Jeszcze inne zakłócają np. pracę mikrofonów i dyktafonów, zabezpieczając przed nagrywaniem. Te bardziej zaawansowane technologicznie są używane przez służby specjalne i przez instytucje do ochrony poufnych informacji. Od mocy zagłuszarki – jak nam mówili eksperci – zależało, czy Illia S. mógł za jej pomocą wpływać na pracę urządzeń lotniskowych lub pokładowych w samolocie. Posiadanie takich zagłuszarek jest nielegalne.

Jedna z hipotez: młody mężczyzna chciał przetestować szybkość reakcji lotniskowych służb

Nasi rozmówcy sugerowali, że S. mógł w hali lotniskowej znaleźć się nieprzypadkowo – po to, by przetestować czujność polskich służb i szybkość ich reakcji na podejrzane zachowania. Jeśli ta hipoteza się potwierdzi, to będzie oznaczało, że Illia S. działał na czyjeś zlecenie. Czyje? – Na przykład rosyjskich służb, bo przede wszystkim one są zainteresowane tego rodzaju wiedzą – sugeruje były oficer ABW.

Zastanawiające w sprawie są liczne stemple w paszporcie młodego Ukraińca, świadczące o jego dużej mobilności i podróżach po świecie – co wymaga zarówno czasu, jak i zabezpieczenia finansowego. Policyjni eksperci badają jego laptopy i telefony komórkowe, licząc na to, że ich zawartość dostarczy informacji o kontaktach 26-latka, a z kolei np. logowania – informacji o tym, gdzie się poruszał i w jakich miejscach bywał najczęściej. Śledztwo prowadzi prokuratura, a zaangażowani są w nie policjanci z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP, a o zatrzymaniu S. powiadomiona jest ABW.

Policja zapewniała, że po informacji od lotniskowych służb zadziałała błyskawicznie. „Od momentu podjęcia interwencji, poprzez wykonanie niezbędnych czynności procesowych, ocenę materiału dowodowego, po decyzję sądu o tymczasowym aresztowaniu minął jeden dzień” – napisała KSP na portalu X w styczniu.

Czy obserwacja na zamkniętym oddziale szpitala psychiatrycznego ma służyć tylko zbadaniu poczytalności Illii S., czy w jej tle są również jego jakieś „nietypowe” zachowania? Według naszych informacji sposób zachowania, jego reakcje, niespójne wypowiedzi, mogły mieć znaczenie dla decyzji o konieczności przebadania go przez biegłych.

Zastanawiające jest również to, że – jak podał Onet – mężczyzna w bagażu miał także 5 kg owsianki, cebule i turystyczny czajnik, a w nim ślady owsianki – co może wskazywać, że gotował na miejscu jedzenie.

Czytaj więcej: Sądy i Prokuratura Biegły musi być powściągliwy i wyważony Do zadań biegłego należy określenie stanu zdrowia psychicznego sprawcy czynu zabronionego i prawdopodobieństwa popełnienia przez niego kolejnego c... Pro

Zdarza się, że podejrzani symulują schorzenia, i wcale nie jest to rzadkie.

– Symulanci stanowią kilka proc. podejrzanych, którzy zostali poddani badaniom. Najczęściej symulują depresję, ponieważ jest to najłatwiejsze do symulacji zaburzenie. Ale zdarza się, że również schizofrenię, wymyślają urojenia. I niestety, czasami psychiatrzy dają się na to nabrać – mówi nam dr Jerzy Pobocha, biegły psychiatra sądowy z wieloletnim stażem, który w Oddziale Psychiatrii Sądowej szpitala w Szczecinie przepracował 32 lata. – Do właściwej oceny potrzeba wnikliwości biegłych psychiatrów i ich krytycznej postawy. Biegłego z przekonaniem, że „wie wszystko”, podejrzany może wyprowadzić w pole – podkreśla dr Pobocha.