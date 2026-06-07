24 maja 2026 r. mieszkańcy Krakowa odwołali w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO). Teraz ujawniono, kto z ramienia Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego może wystartować w wyborach, by zastąpić samorządowca.

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Gwiazda sportu i biznesu może zastąpić Miszalskiego. KO i PSL mają mieć wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa

Jak informuje RMF FM Rafał Sonik – biznesmen i kierowca rajdowy – prawdopodobnie będzie wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa.

Wcześniej Sonik deklarował, iż jest zainteresowany walką o prezydenturę w tym mieście.

Rozmówca radia miał wskazać, iż Donald Tusk chciał wystawić w wyborach kogoś spoza polityki. Choć szef rządu rozważać miał także profesorów dwóch krakowskich uczelni, to nie chcieli oni wystartować w wyborach – podaje RMF FM.

Kim jest Rafał Sonik?

Urodzony w 1966 r. w Krakowie Rafał Sonik to polski przedsiębiorca i jeden z najbardziej utytułowanych zawodników rajdów terenowych w kategorii quadów. Jest zwycięzcą Rajdu Dakar z 2015 r. oraz wielokrotnym triumfatorem cyklu Pucharu Świata FIM. Karierę w rajdach quadowych rozpoczął pod koniec lat 90., a z czasem stał się pionierem tej dyscypliny w Polsce, współtworząc organizację ATV Polska.

Jako pierwszy Polak wystartował w kategorii quadów w Rajdzie Dakar, już podczas debiutu stając na podium. W kolejnych latach regularnie należał do światowej czołówki, odnosząc sukcesy zarówno w Dakarze, jak i najważniejszych rajdach długodystansowych na świecie. Mimo kilku poważnych kontuzji i pechowych zdarzeń, wielokrotnie wracał do rywalizacji, zdobywając kolejne tytuły i miejsca na podium.

W swojej karierze zwyciężał m.in. w Abu Dhabi Desert Challenge, Rajdzie Faraonów oraz Silk Way Rally. Łącznie dziewięć razy sięgał po Puchar Świata FIM, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców motorowych.

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KO przegrywa referendum w Krakowie. Miszalski odwołany

24 maja 2026 r. mieszkańcy Krakowa odwołali w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO). Jednocześnie nie zdecydowali jednak o rozwiązaniu Rady Miasta. Za odwołaniem zagłosowało 171 581 osób, przeciw było zaledwie 3 631. Frekwencja wyniosła niemal 30 proc.

Za przyczynę porażki Miszalskiego uznaje się codzienne problemy – kwestie parkingów, kosztów życia, komunikacji i organizacji miasta. Konkretne zarzuty dotyczyły zadłużenia, wprowadzenia strefy czystego transportu, podwyżek biletów czy zatrudniania znajomych.

1 czerwca Donald Tusk rozwiązał także struktury partyjne KO w województwie małopolskim – Aleksander Miszalski został więc odwołany nie tylko ze stanowiska prezydenta Krakowa, ale przestał być także szefem małopolskiej KO. Na komisarza KO w Małopolsce została wyznaczona Dorota Niedziela.

Kto wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa? Swoich kandydatów przedstawiły już m.in. PiS, Konfederacja i Razem

PiS zdecydowało, iż kandydatem partii na prezydenta Krakowa będzie Michał Drewnicki, obecny wiceprzewodniczący rady stolicy Małopolski.

Konfederacja informowała, że jej kandydatem będzie sekretarz Nowej Nadziei Bartosz Bocheńczak.

Partia Razem w wyborach na prezydenta Krakowa wystawić ma Aleksandrę Owcę, współprzewodniczącą tego ugrupowania.

Choć Nowa Lewica oficjalnego kandydata na prezydenta Krakowa ma przedstawić dopiero w poniedziałek, wewnętrzny sondaż ugrupowania pokazuje faworytkę w grze o stolicę Małopolski. Z badania, do którego dotarła Wirtualna Polska, wynika, że z branych pod uwagę polityków jedynie posłanka Daria Gosek-Popiołek kojarzona jest przez ponad połowę wyborców.

Prezydenci Krakowa od 1990 roku Foto: PAP

Kandydatką Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski ma być Grażyna Zofia Świat.

W wyborach wystartuje także Marian Banaś – były prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun także ogłosił nazwisko kandydata swojej formacji w wyborach na prezydenta Krakowa. O władzę w stolicy Małopolski powalczy przedsiębiorca Michał Klimek.

Start w wyborach deklarowała też Marianna Schreiber, była żona posła Łukasza Schreibera z PiS.

Przedterminowe wybory muszą odbyć się w ciągu 90 dni od referendum – nowy prezydent może zostać więc wyłoniony już we wrześniu. Do tego czasu funkcję komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta.