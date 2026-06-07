Przedsiębiorca i kierowca rajdowy Rafał Sonik.
24 maja 2026 r. mieszkańcy Krakowa odwołali w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO). Teraz ujawniono, kto z ramienia Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego może wystartować w wyborach, by zastąpić samorządowca.
Jak informuje RMF FM Rafał Sonik – biznesmen i kierowca rajdowy – prawdopodobnie będzie wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa.
Wcześniej Sonik deklarował, iż jest zainteresowany walką o prezydenturę w tym mieście.
Rozmówca radia miał wskazać, iż Donald Tusk chciał wystawić w wyborach kogoś spoza polityki. Choć szef rządu rozważać miał także profesorów dwóch krakowskich uczelni, to nie chcieli oni wystartować w wyborach – podaje RMF FM.
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Urodzony w 1966 r. w Krakowie Rafał Sonik to polski przedsiębiorca i jeden z najbardziej utytułowanych zawodników rajdów terenowych w kategorii quadów. Jest zwycięzcą Rajdu Dakar z 2015 r. oraz wielokrotnym triumfatorem cyklu Pucharu Świata FIM. Karierę w rajdach quadowych rozpoczął pod koniec lat 90., a z czasem stał się pionierem tej dyscypliny w Polsce, współtworząc organizację ATV Polska.
Jako pierwszy Polak wystartował w kategorii quadów w Rajdzie Dakar, już podczas debiutu stając na podium. W kolejnych latach regularnie należał do światowej czołówki, odnosząc sukcesy zarówno w Dakarze, jak i najważniejszych rajdach długodystansowych na świecie. Mimo kilku poważnych kontuzji i pechowych zdarzeń, wielokrotnie wracał do rywalizacji, zdobywając kolejne tytuły i miejsca na podium.
W swojej karierze zwyciężał m.in. w Abu Dhabi Desert Challenge, Rajdzie Faraonów oraz Silk Way Rally. Łącznie dziewięć razy sięgał po Puchar Świata FIM, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców motorowych.
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24 maja 2026 r. mieszkańcy Krakowa odwołali w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO). Jednocześnie nie zdecydowali jednak o rozwiązaniu Rady Miasta. Za odwołaniem zagłosowało 171 581 osób, przeciw było zaledwie 3 631. Frekwencja wyniosła niemal 30 proc.
Za przyczynę porażki Miszalskiego uznaje się codzienne problemy – kwestie parkingów, kosztów życia, komunikacji i organizacji miasta. Konkretne zarzuty dotyczyły zadłużenia, wprowadzenia strefy czystego transportu, podwyżek biletów czy zatrudniania znajomych.
1 czerwca Donald Tusk rozwiązał także struktury partyjne KO w województwie małopolskim – Aleksander Miszalski został więc odwołany nie tylko ze stanowiska prezydenta Krakowa, ale przestał być także szefem małopolskiej KO. Na komisarza KO w Małopolsce została wyznaczona Dorota Niedziela.
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Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa będzie Michał Drewnicki, obecny wiceprzewodniczący rady stolicy Małopolski.
PiS zdecydowało, iż kandydatem partii na prezydenta Krakowa będzie Michał Drewnicki, obecny wiceprzewodniczący rady stolicy Małopolski.
Konfederacja informowała, że jej kandydatem będzie sekretarz Nowej Nadziei Bartosz Bocheńczak.
Partia Razem w wyborach na prezydenta Krakowa wystawić ma Aleksandrę Owcę, współprzewodniczącą tego ugrupowania.
Choć Nowa Lewica oficjalnego kandydata na prezydenta Krakowa ma przedstawić dopiero w poniedziałek, wewnętrzny sondaż ugrupowania pokazuje faworytkę w grze o stolicę Małopolski. Z badania, do którego dotarła Wirtualna Polska, wynika, że z branych pod uwagę polityków jedynie posłanka Daria Gosek-Popiołek kojarzona jest przez ponad połowę wyborców.
Prezydenci Krakowa od 1990 roku
Kandydatką Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski ma być Grażyna Zofia Świat.
W wyborach wystartuje także Marian Banaś – były prezes Najwyższej Izby Kontroli.
Lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun także ogłosił nazwisko kandydata swojej formacji w wyborach na prezydenta Krakowa. O władzę w stolicy Małopolski powalczy przedsiębiorca Michał Klimek.
Start w wyborach deklarowała też Marianna Schreiber, była żona posła Łukasza Schreibera z PiS.
Przedterminowe wybory muszą odbyć się w ciągu 90 dni od referendum – nowy prezydent może zostać więc wyłoniony już we wrześniu. Do tego czasu funkcję komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta.
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