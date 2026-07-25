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„Niestworzeni do pracy”: Przyjaźń, miłość i kariera

Brawurowa fantazja o rzeczywistości, której już nie ma, a wydawała się ze wszech miar łatwiejsza do przełknięcia.

Publikacja: 25.07.2026 18:08

„Niestworzeni do pracy”, prod. Mindy Kaling, dystr. Disney+

„Niestworzeni do pracy”, prod. Mindy Kaling, dystr. Disney+

Foto: mat.pras.

Rafał Glapiak

Tym, którzy stęsknili się za szalenie popularnym swego czasu serialem „Jess i chłopaki”, z odsieczą przychodzi Mindy Kaling. Jej nowy projekt, czyli składająca się niestety z dziewięciu tylko odcinków komedia „Niestworzeni do pracy”, to idealna pozycja dla amatorów opowieści o przyjaciołach z wielkiego miasta, którzy mierzą się z problemami natury zawodowej i pierwszymi miłosnymi rozczarowaniami.

Gdzieś w modnej dzielnicy Nowego Jorku mieszkanie wynajmują AJ (Ella Hunt), świeżo upieczona analityczka finansowa, oraz Abby (Avantika Vandanapu), asystentka mobbingującej ją stylistki gwiazd. Po drugiej stronie korytarza żyją z kolei Kel (Nicholas Duvernay), student medycyny marzący o karierze aktorskiej, Josh (Jack Martin), syn bogatego tatusia i aspirujący dziennikarz, a także Davis (Will Angus), który jest zatrudniony w tej samej firmie, co AJ, i to w niej właśnie się zakochuje (tak, świat, choć to Manhattan, jest mały).

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