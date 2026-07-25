Jan Śpiewak: Władzom Warszawy należy się odwołanie, bo są niesłychanie zdeprawowane

Skandal w Szpitalu Południowym jest wierzchołkiem góry lodowej. Warszawa jest rządzona przez deweloperów. Trzaskowski wykonuje jakieś ruchy pozorne. Ale dopóki KO nie ma alternatywy, dopóty może do woli kopać swoich wyborców, a oni i tak będą na nią głosować - mówi dr Jan Śpiewak, socjolog, publicysta, miejski aktywista.

