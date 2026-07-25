Jan Śpiewak: Władzom Warszawy należy się odwołanie, bo są niesłychanie zdeprawowane
Skandal w Szpitalu Południowym jest wierzchołkiem góry lodowej. Warszawa jest rządzona przez deweloperów. Trzaskowski wykonuje jakieś ruchy pozorne. Ale dopóki KO nie ma alternatywy, dopóty może do woli kopać swoich wyborców, a oni i tak będą na nią głosować - mówi dr Jan Śpiewak, socjolog, publicysta, miejski aktywista.
Czy dojdzie do referendum w Warszawie w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego?
Wszystko zależy od determinacji organizatorów. Muszą zebrać 162 tysiące podpisów, żeby doszło do referendum, co jest wykonalne. Na prezydenta Karola Nawrockiego zagłosowało w stolicy ponad 400 tysięcy osób, więc wystarczy, że organizatorzy dotrą do tych wyborców i zdobędą odpowiednią liczbę podpisów.
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