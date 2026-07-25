Nowelizacja, za którą odpowiada pełnomocniczka rządu ds. równości Katarzyna Kotula, przewiduje również utworzenie ogólnopolskiego systemu eNK@, który ma usprawnić wymianę informacji między instytucjami zajmującymi się przemocą domową.

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„Niebieskie Karty”. Mniej dokumentów, szybsza pomoc

Proponowana nowelizacja ma odciążyć zespoły interdyscyplinarne i grupy diagnostyczno-pomocowe. Część decyzji, m.in. o powołaniu takiej grupy oraz skierowaniu sprawcy przemocy do programu korekcyjno-edukacyjnego, będzie mogła być podejmowana bez zwoływania całego zespołu.

„Projekt ustawy zakłada przede wszystkim uproszczenie procedury »Niebieskie Karty«, tak, żeby zmniejszyć liczbę dokumentów i tym samym zwiększyć ilość czasu członkiń i członków grup diagnostyczno-pomocowych i zespołów interdyscyplinarnych na udzielanie wsparcia osobom doznającym przemocy domowej, pracę z osobami stosującymi przemoc domową oraz koordynowanie działań służb” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W propozycji przewidziano też, że po przeprowadzce osoby, która doznała przemocy, dokumentacja ma być z urzędu przekazywana do właściwej gminy w terminie 14 dni. Z kolei po przeprowadzce sprawcy przemocy do innej gminy, tamtejszy funkcjonariusz policji będzie mógł zostać włączony do grupy, która prowadzi procedurę w miejscu zamieszkania osoby pokrzywdzonej.

Nowelizacja ma także ograniczyć mnożenie procedur dotyczących tego samego środowiska domowego. Kolejne podejrzenie stosowania przemocy lub nowe zgłoszenie nie ma powodować wszczęcia następnej procedury, a nowe informacje mają być uwzględniane w już prowadzonej sprawie.

„Niebieskie Karty”. Większa ochrona dzieci

Istotną propozycją jest też to, że procedurę „Niebieskie Karty” będą mogli wszczynać także nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz opiekunowie ze żłobków i klubów dziecięcych.

W przypadku, gdy osobą doznającą przemocy jest dziecko, grupa diagnostyczno-pomocowa i należący do niej pracownik socjalny mają bezpośrednio ocenić jego bezpieczeństwo, w szczególności przez przeprowadzenie z nim rozmowy. Gdy procedurą zostanie objęta kobieta w ciąży, w pracach grupy obowiązkowo ma uczestniczyć położna, a po urodzeniu dziecka pielęgniarka środowiskowa. Rządowa propozycja przewiduje również, że w razie konieczności ustanowienia dla dziecka reprezentanta jego wynagrodzenie i zwrot poniesionych wydatków ma pokrywać Skarb Państwa.

Inną zmianą jest to, że jeżeli procedura zostanie wszczęta wobec osoby, która jest uprawniona z racji obowiązków służbowych lub zawodowych do używania broni palnej, to informację o tym ma niezwłocznie otrzymać tej osobyê przełożony albo osoba ze służby dyżurnej.

Cyfrowy system eNK@

Projektowany system eNK@ ma służyć z kolei do elektronicznej obsługi spraw związanych z przemocą domową. Ma być w nim dokumentowany przebieg procedur, a uprawnione instytucje będą mogły otrzymywać potrzebne informacje szybciej niż przy obecnym obiegu dokumentacji. Ma to głównie ułatwić koordynację działań policji, pomocy społecznej oraz innych służb.

„Celem tego systemu jest umożliwienie zbierania w jednym miejscu informacji o przemocy domowej oraz umożliwienie wymiany tych informacji między wszystkimi uczestnikami poszczególnych procesów systemu przeciwdziałania przemocy domowej. Stworzenie systemu ma umożliwić pełną digitalizację czynności wykonywanych przez uczestników systemu przeciwdziałania przemocy, dzięki czemu informacje o zdarzeniach mają być widoczne dla uprawnionych osób w miarę możliwości w czasie rzeczywistym, tak, by umożliwić im odpowiednią i adekwatną reakcję” – głosi dokument, w którym podano też, że koszt budowy systemu, jego rozwoju i utrzymania oszacowano na 41 mln zł w ciągu dziesięciu lat.

Większość zmian ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu ustawy, z kolei przepisy dotyczące systemu eNK@ wejdą w życie 1 czerwca 2027 r.

Etap legislacyjny: projekt znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych, konsultacjach publicznych i opiniowaniu