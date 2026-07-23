Polityczka mówiła o nim w programie „Tłit” w Wirtualnej Polsce. „Jeżeli kobieta ma dzieci – to wtedy jest inny wiek emerytalny. A jeżeli nie ma dzieci, a dzisiaj co druga kobieta ma taki wybór życiowy, że nie ma dzieci – to powinna mieć tak samo ustawiony system emerytalny jak mężczyźni” – powiedziała Pełczyńska-Nałęcz. Oznaczałoby to, że kobiety mające choćby jedno dziecko, przechodziłyby na emeryturę w wieku 60 lat, a te bezdzietne – w wieku 65 lat. Miałoby to zachęcać Polki do posiadania dzieci.

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Choć Pełczyńska-Nałęcz zaznaczyła, że nie będzie projektu Polski 2050 w tej sprawie, gdyż wymagałoby to szerszych ustaleń koalicyjnych, pomysł wzbudził sporą dyskusję. A prawnicy pytani przez „Rzeczpospolitej” o jego ocenę zgodnie uznali, że jest on wątpliwy w świetle konstytucyjnej zasady równości wobec prawa. Nie uwzględnia bowiem, że bezdzietność nie zawsze jest kwestią wyboru, a poza tym analogiczne uprawnienie nie przysługiwałoby ojcom.

Dodajmy, że pomysł zróżnicowania wieku przechodzenia na emeryturę nie jest nowy – w październiku 2025 r. na biurko prezydenta Karola Nawrockiego trafiła obywatelska petycja w sprawie stopniowego zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, poczynając od kobiet bezdzietnych. Nie wiadomo jednak, czy i kiedy prezydent zdecyduje w tej sprawie.

Polacy nie chcą „kary” za brak dzieci

„Super Express” postanowił dowiedzieć się, co sądzą o tym Polacy. Badanie przeprowadzone na jego zlecenie ujawniło, że pomysł zróżnicowania wieku emerytalnego dla kobiet w zależności od tego, czy posiadają dzieci, nie cieszy się szerokim poparciem. Zdecydowana większość, bo aż 62 proc. ankietowanych, sprzeciwiła się podwyższaniu wieku emerytalnego dla bezdzietnych kobiet. Za było jedynie 27 proc. respondentów. 11 proc. badanych nie miało zdania w tej kwestii.

Badanie opinii publicznej przeprowadzone zostało przez Instytut Badań Pollster w dniach 16-17 lipca 2026 r. metodą CAWI na próbie 1021 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.