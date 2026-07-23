O śmierci Ireny Dudzińskiej poinformowali bliscy aktorki oraz przyjaciele z Teatru Nowego i Teatru Polskiego w Poznaniu.

Reklama Reklama

Irena Dudzińska zmarła w ostatnią sobotę. „Teatr był jej pasją”

Irena Dudzińska zmarła w sobotę, 18 lipca. Miała 85 lat. Była cenioną aktorką teatralną, która ogromną sympatię widzów zdobyła także dzięki rolom w popularnych serialach. O jej odejściu bliscy poinformowali za pośrednictwem mediów społecznościowych.

„Teatr był Jej pasją i sposobem na życie – o sztuce mogła rozmawiać godzinami, przeplatając w rozmowie niekończące się anegdoty, żarty i historie” – napisali rodzina i przyjaciele aktorki.

Aktorka urodziła się 15 grudnia 1940 r. Przez dziesięciolecia była związana z polską sceną teatralną. W trakcie swojej bogatej kariery artystycznej występowała na deskach m.in. Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Wrocławskiego Teatru Współczesnego, a także poznańskich scen – Teatru Polskiego oraz Teatru Nowego.

„Zapamiętamy Ją jako osobę niezwykle serdeczną i pełną wdzięku – humanistkę o szerokich zainteresowaniach, znacznie wykraczających poza teatralną profesję ” – czytamy na profilu Teatru Nowego w Poznaniu.

Pamiętne role w serialach. Irena Dudzińska stworzyła wiele niezapomnianych postaci

Szeroką rozpoznawalność przyniosła jej praca przed kamerą. Widzowie mieli okazję oglądać ją w wielu kultowych produkcjach, takich jak „Pierwsza miłość”, „Ojciec Mateusz”, „Świat według Kiepskich”, „Fala zbrodni” czy „Życie jak poker”. Największą popularność zyskała dzięki roli w serialu „Pierwsza miłość”, z którym była związana od samych początków jego emisji. W latach 2004–2006 wcielała się tam w postać Anny Żukowskiej – matki Marka i babci Kingi. Stworzona przez nią kreacja na stałe zapisała się w pamięci fanów produkcji. Aktorka zagrała także w filmach takich jak „Zakręt” i „Nie ma zmiłuj”.

Oficjalna przyczyna śmierci aktorki nie została podana. Jak przekazała rodzina, pogrzeb Ireny Dudzińskiej odbędzie się 28 lipca, o godzinie 11.50, na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu.