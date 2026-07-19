Uznawany za jeden z najlepszych seriali sci-fi dekady, „Silos” od Apple TV powrócił z trzecim sezonem. Juliette Nichols (Rebecca Ferguson) wróciła do Silosa 18; już jako burmistrz mierzy się ze skutkami utraty pamięci. Jednocześnie tytuł po raz pierwszy przenosi akcję do czasów sprzed katastrofy na tak dużą skalę, pokazując serię wydarzeń, które doprowadziły do powstania schronów. Nowe postacie stopniowo odkrywają złożony spisek związany z końcem starego świata. W efekcie ta odsłona funkcjonuje równocześnie jako kontynuacja historii Juliette i opowieść o genezie uniwersum.