Respondenci zostali zapytani: „Jak ocenia Pan/Pani Radosława Sikorskiego w roli ministra spraw zagranicznych?”.

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W badaniu 22,5 proc. respondentów oceniło działalność Radosława Sikorskiego jako ministra spraw zagranicznych raczej dobrze, a 19,1 proc. – zdecydowanie dobrze. Ocenę neutralną wyraziło 22,6 proc. ankietowanych. Negatywne opinie zadeklarowało łącznie 23 proc. badanych, w tym 8,2 proc. wskazało odpowiedź „raczej źle”, a 14,8 proc. – „zdecydowanie źle”. Zdania nie miało 12,8 proc. respondentów.

Łącznie pozytywnie działalność ministra oceniło 41,6 proc. badanych. Negatywne zdanie wyraziło 23 proc. respondentów, natomiast 22,6 proc. nie opowiedziało się po żadnej ze stron.

To kolejny korzystny sondaż dla Radosława Sikorskiego

Najnowsze badanie wpisuje się w serię sondaży z ostatnich miesięcy, w których Radosław Sikorski utrzymuje relatywnie mocną pozycję wśród polityków ocenianych przez Polaków.

W grudniu 2025 r. sondaż IPSOS dla Radia ZET pokazał, że więcej respondentów sprzeciwiało się zastąpieniu Donalda Tuska przez szefa MSZ na stanowisku premiera, niż popierało taki scenariusz. Jednocześnie 30 proc. ankietowanych oceniało Sikorskiego pozytywnie, a 36 proc. negatywnie.

Czytaj więcej Polityka Sondaż: Sikorski premierem zamiast Tuska? Znamy zdanie Polaków Nowy sondaż IPSOS dla Radia ZET wskazuje, że większa grupa respondentów sprzeciwia się zmianie na Sikorskiego na stanowisku szefa rządu niż ją popi...

Z kolei w kwietniu 2026 r. badanie UCE Research dla Onetu wykazało niemal idealny podział opinii w kwestii zaufania do ministra spraw zagranicznych. Zaufanie do Sikorskiego deklarowało 33,7 proc. respondentów, podczas gdy brak zaufania wskazało 33,5 proc. badanych.

Jeszcze lepszy wynik szef MSZ odnotował w czerwcowym rankingu zaufania IBRiS dla Onetu. Zaufanie do Sikorskiego zadeklarowało wówczas 42,7 proc. ankietowanych, co oznaczało wzrost o 5,3 pkt proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. W zestawieniu ustępował jedynie prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.