Domniemany sprawca, Joshua Kerry, to biały obywatel brytyjski z Rotherham w północnej Anglii. W sądzie w londyńskim Westminster ma pojawić się we wtorek.

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Policja bada motywy oskarżonego o zabójstwo Ann Widdecombe

Śledczy nie informują o pobudkach, które skłoniły mężczyznę do popełnienia zbrodni. „Policja nadal bada motywy oskarżonego, w tym możliwy wątek polityczny lub terrorystyczny" – przekazała w komunikacie prokuratura. Laurence Taylor, zastępca komisarza londyńskiej policji, zaznaczył, że w związku ze sprawą policja nie poszukuje innych osób.

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Śledczy uważają, że Kerry przyjechał do wioski Haytor w hrabstwie Devon i 8 lipca miał zabić Ann Widdecombe w jej domu. Został zatrzymany trzy dni później.

Kim była Ann Widdecombe?

Widdecombe przez 23 lata zasiadała w Izbie Gmin jako przedstawicielka Torysów. W rządzie Johna Majora była m.in. podsekretarzem stanu ds. więziennictwa. W 2019 r. na krótko została europosłanką Brexit Party Nigela Farage'a. Jej mandat wygasł wraz z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE, nieco ponad pół roku później. Widdecombe wspierała potem Reform UK, następczynię Brexit Party. Odpowiadała wówczas za sprawy związane z migracją.

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Widdecombe pojawiła się w popularnych programach telewizyjnych – „Strictly Come Dancing” oraz celebryckiej wersji „Big Brothera”.