FBI (zdjęcie ilustracyjne)
Nowojorska policja przekazała, że do zdarzenia doszło około godziny 8.30 rano (14.30 w Polsce). Na miejscu zabezpieczono broń palną. Jedna osoba z lekkimi obrażeniami została przewieziona do szpitala – relacjonuje nowojorski dziennik.
Z kolei telewizja NBC, powołując się na wstępne ustalenia śledczych, podała, że zatrzymany prawdopodobnie jest związany z ruchem sprzeciwiającym się działaniom służb imigracyjnych (ICE) i może mieć problemy natury psychicznej.
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Według ustaleń sprawca przywiózł na wózku fajerwerki i łatwopalną ciecz, a następnie wzniecił przed budynkiem federalnym pożar, powodując unoszenie się gęstych kłębów dymu.
Źródła w organach ścigania przekazały, że mężczyzna miał również w wózku kilka przedmiotów przypominających repliki karabinków typu airsoft, strzelających plastikowymi kulkami lub śrutem BB.
Władze nie ujawniły tożsamości zatrzymanego ani nie podały motywu jego działania. Incydent bada nowojorska grupa zadaniowa ds. zwalczania terroryzmu.
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W budynku, będącym nowojorską siedzibą FBI, mieści się też biuro terenowe Urzędu ds. Imigracji i Ceł (ICE). W celach na 10. piętrze przetrzymywani są ujęci przez służby imigranci – napisał nowojorski dziennik.
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