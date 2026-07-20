Nowojorska policja przekazała, że do zdarzenia doszło około godziny 8.30 rano (14.30 w Polsce). Na miejscu zabezpieczono broń palną. Jedna osoba z lekkimi obrażeniami została przewieziona do szpitala – relacjonuje nowojorski dziennik.

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Pożar przed siedzibą FBI w Nowym Jorku

Z kolei telewizja NBC, powołując się na wstępne ustalenia śledczych, podała, że zatrzymany prawdopodobnie jest związany z ruchem sprzeciwiającym się działaniom służb imigracyjnych (ICE) i może mieć problemy natury psychicznej.

Według ustaleń sprawca przywiózł na wózku fajerwerki i łatwopalną ciecz, a następnie wzniecił przed budynkiem federalnym pożar, powodując unoszenie się gęstych kłębów dymu.

Źródła w organach ścigania przekazały, że mężczyzna miał również w wózku kilka przedmiotów przypominających repliki karabinków typu airsoft, strzelających plastikowymi kulkami lub śrutem BB.

Imigranci przetrzymywani w budynku będącym nowojorską siedzibą FBI

Władze nie ujawniły tożsamości zatrzymanego ani nie podały motywu jego działania. Incydent bada nowojorska grupa zadaniowa ds. zwalczania terroryzmu.

W budynku, będącym nowojorską siedzibą FBI, mieści się też biuro terenowe Urzędu ds. Imigracji i Ceł (ICE). W celach na 10. piętrze przetrzymywani są ujęci przez służby imigranci – napisał nowojorski dziennik.