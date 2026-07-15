Rzecznik berlińskiej prokuratury poinformował, że mężczyźnie zarzuca się m.in. gwałt w szczególnie ciężkim przypadku oraz ciężkie uszkodzenie ciała. Oskarżony od początku marca przebywa w areszcie śledczym i dotąd nie odniósł się do zarzutów.

68-latek poznawał ofiary na portalach randkowych 

Według aktu oskarżenia Niemiec poznawał kobiety przez internetowe portale randkowe. Miał podawać im mieszankę różnych środków nasennych w połączeniu z alkoholem, doprowadzać do utraty przytomności, a następnie gwałcić. Prokuratura podała, że pokrzywdzone nie wiedziały o tych czynach i dopiero w toku śledztwa, na podstawie nagrań, dowiedziały się, co je spotkało.

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Sprawa wyszła na jaw po informacji przekazanej przez policję z Verden nad rzeką Aller w Dolnej Saksonii. Służby prowadziły na początku 2025 roku postępowanie w sprawie podobnych zarzutów wobec innego mężczyzny (ten podejrzany już nie żyje). Miał on kontaktować się z mężczyzną mieszkającym w Berlinie za pośrednictwem komunikatora.

Berlińska policja przeszukała następnie mieszkanie 68-latka i zabezpieczyła nośniki danych. W lutym funkcjonariusze znaleźli na nich liczne nagrania przestępstw seksualnych. W marcu mieszkanie przeszukano ponownie, a mężczyzna trafił do aresztu.

Prokuratura będzie domagać się wobec podejrzanego o liczne gwałty Niemca izolacji po odbyciu kary

Śledczy zakładają, że pokrzywdzonych kobiet może być łącznie 58. Dziesięć domniemanych ofiar dotąd nie zidentyfikowano. Jak wyjaśniła prokuratura, kolejnych 30 kobiet jest znanych z nazwiska, ale postępowania w ich sprawach wciąż trwają. W trzech przypadkach nie stwierdzono dostatecznego podejrzenia popełnienia przestępstwa.

O zatwierdzeniu aktu oskarżenia i terminie procesu zdecyduje sąd w Berlinie. Prokuratura zapowiedziała, że będzie się także domagać wobec mężczyzny środka zabezpieczającego w postaci izolacji po odbyciu kary pozbawienia wolności.

Niemieckie media porównują sprawę 68-letniego Niemca do Francuzki Gisèle Pelicot, która była odurzana przez męża i gwałcona przez niego i dziesiątki innych mężczyzn.