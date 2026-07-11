Ogień pojawił się przy torach na intensywnie uczęszczanej trasie między Duesseldorfem a Kolonią (fot. ilustracyjna)
Według tych źródeł jest mało prawdopodobne, aby przyczyną pożaru była usterka techniczna.
Ogień pojawił się w piątek rano w dwóch miejscach przy torach na intensywnie uczęszczanej trasie między Duesseldorfem a Kolonią. Straż pożarna ugasiła pożar, ale uszkodzonych zostało kilka kabli, co spowodowało wstrzymanie ruchu na całej linii.
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W sobotę rano na odcinku dalej nie kursowały pociągi, prace naprawcze mają potrwać do godzin popołudniowych. Składy przekierowywane są na inne trasy, dochodzi do opóźnień.
Połączenie między Duesseldorfem a Kolonią jest jedną z najważniejszych linii kolejowych w Nadrenii Północnej-Westfalii, kursują po niej pociągi lokalne i dalekobieżne.
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