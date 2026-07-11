Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w ataku rannych zostało co najmniej osiem osób. Wśród rannych jest 11-letni chłopiec. Cztery osoby ranne zostały hospitalizowane. Pozostałym udzielono pomocy medycznej na miejscu. Z informacji przekazywanych przez mera wynika, że Kijów był celem ataku z użyciem pocisków balistycznych.

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Kliczko informował też, że w rejonie dniprowskim ukraińskiej stolicy doszło do pożaru, który objął budynki niemieszkalne. Budynek niemieszkalny ucierpiał też w rejonie światoszyńskim. W rejonie darnyckim w płomieniach stanął transformator na terenie podstacji elektrycznej. Z kolei w rejonie sołomiańskim doszło do pożaru w dwupiętrowym budynku biurowym.

W lipcu Rosjanie zaatakowali Kijów po raz trzeci

Od początku lipca doszło do trzech ataków na Kijów. W nocy z 7 na 8 lipca w rosyjskim ataku z użyciem dronów i pocisków balistycznych 3 osoby zginęły, a 16 zostało rannych. Z kolei w nocy z 1 na 2 lipca w dużym rosyjskim ataku na ukraińską stolicę zginęło 30 osób, a ponad 100 zostało rannych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski regularnie apeluje do sojuszników o dostarczanie Ukrainie pocisków do zestawów Patriot, które są jedyną skuteczną obroną przed rosyjskimi pociskami balistycznymi i hipersonicznymi.

Na konferencji prasowej po spotkaniu z Zełenskim w czasie szczytu NATO w Ankarze Donald Trump zapowiedział, że USA udzielą Ukrainie licencji na produkcję pocisków do zestawów Patriot.

Ukraińskie drony zaatakowały statki na wodach Zatoki Taganroskiej

Tymczasem z Rosji płyną doniesienia o ataku dronów na cztery statki znajdujące się na wodach Zatoki Taganroskiej, w tym na chemikaliowiec przewożący metanol. W ataku zginął jeden z marynarzy – informuje Jurij Sliusar, gubernator obwodu rostowskiego.

Sliusar przyznał, że statki zostały uszkodzone w różnym stopniu, ale – jak dodał – nie ma zagrożenia wycieku metanolu.

Celem ataku dronów miało być też miasto Taganrog. Rosjanie informują o strąceniu ponad 15 dronów nad obwodem rostowskim.

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