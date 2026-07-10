Ann Widdecombe
78-letnia Ann Widdecombe została znaleziona martwa w domu w miejscowości Haytor w hrabstwie Devon w czwartek rano. Matt Longman, zastępca szefa policji Devon i Kornwalii podkreślił, że na tym etapie nie ma przesłanek, by zakładać, że zbrodnia miała podłoże polityczne lub terrorystyczne.
Policja opisuje podejrzanego jako dwudziestosześcioletniego, białego mężczyznę, brytyjskiego obywatela. Aresztowany został w Newton Abbot, oddalonym od Haytor o ok. 15 km.
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Na doniesienia zareagował premier Keir Starmer, mówiąc, że Widdecombe „przez wiele lat była wybitną polityczką i miała na koncie wiele osiągnięć”. Szefowa Konserwatystów Kemi Badenoch powiedziała, że Widdecombe „nigdy nie bała się mówić tego, co myśli, i twardo walczyła o to, w co wierzyła”. Były szef rządu Boris Johnson nazwał zmarłą „heroiczną brexiterką” i podkreślił jej talent oratorski.
Jako polityczka Widdecombe dała się poznać jako zagorzała przeciwniczka Unii Europejskiej i aborcji. Przeszła na katolicyzm częściowo w geście niezgody na decyzję Kościoła Anglii, by wyświęcać kobiety. Sprzeciwiała się uchyleniu przepisów o zakazie promocji homoseksualizmu przez władze samorządowe z 1988 r..
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Widdecombe przez 23 lata zasiadała w Izbie Gmin jako konserwatywna posłanka z Maidstone. W rządzie Johna Majora była m.in. podsekretarzem stanu ds. więziennictwa. Z Izby Gmin odeszła w 2010 r.. W 2019 r. na krótko została europosłanką Brexit Party Nigela Farage'a. Jej mandat wygasł wraz z wyjściem Królestwa z UE w nieco ponad pół roku później. Widdecombe wspierała potem Reform UK, następczynię Brexit Party. Odpowiadała wtedy za sprawy związane z migracją.
W ostatnich latach w Królestwie doszło do dwóch głośnych morderstw osób związanych z polityką. Laburzystka Jo Cox straciła życie w 2016 r. w wyniku ataku skrajnego prawicowca, a konserwatysta David Amess został zamordowany przez islamistę w 2021 r..
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