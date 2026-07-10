Województwo kujawsko-pomorskie na mapie
Tak wynika z założeń do projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy. Założenia w piątek opublikowano w wykazie prac legislacyjnych rządu.
dwanaście miejscowości od 2027 r. ma otrzymać status miasta. To cztery wsie w woj. podkarpackim: Czudec, Gorzyce, Wielopole Skrzyńskie oraz Żołynia, trzy w woj. podlaskim: Bakałarzewo, Filipów, Mielnik, dwa w woj. wielkopolskim: Kazimierz Biskupi oraz Kobyla Góra, a także Choceń (woj. kujawsko-pomorskie), Milejów (woj. lubelskie) i Rzekuń (woj. mazowieckie).
W założeniach zapisano też siedem zmian dotyczących ustalenia granic gmin: między gminą Dobrcz a gminą Koronowo (woj. kujawsko-pomorskie), między gminą Lniano a gminą Drzycim (woj. kujawsko-pomorskie), między gminą Firlej a gminą Michów (woj. lubelskie), między gminą Szprotawa a gminą Małomice (woj. lubuskie), między gminą Stary Sącz a miastem Nowy Sącz (woj. małopolskie), między miastem Rybnik a gminą Czerwionka-Leszczyny (woj. śląskie), a także między gminą Mielno a gminą Sianów (woj. zachodniopomorskie).
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Gminy wiejskie nie chcą tracić na zmianie granic. Liczą, że aglomeracje zrekompensują im choćby częściowo profity z zabranych im terenów.
Siedem planowanych zmian dotyczy natomiast granic miast: Strzelno (woj. kujawsko-pomorskie), Strzelce Krajeńskie (woj. lubuskie), Stary Sącz (woj. małopolskie), Baranów Sandomierski (woj. podkarpackie), Zalewo (woj. warmińsko-mazurskie), Biskupiec (woj. warmińsko-mazurskie) oraz Mielno (woj. zachodniopomorskie).
Ponadto, resort planuje również w 2027 r. zmianę nazwy gminy Chełm na Pokrówka (woj. lubelskie).
Zgodnie z założeniami projektu, z dniem 1 stycznia 2028 r. zmiany granic gmin obejmą również miasto Żory i gminę Suszec (woj. śląskie) oraz gminę Kalisz Pomorski i gminę Ińsko (woj. zachodniopomorskie).
Rząd rozpatruje wnioski samorządów w ciągu roku od dnia ich złożenia, nie później jednak niż do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić zmiana.
Zgoda samorządów na zmianę granic jest istotnym argumentem, który jest brany pod uwagę w procedurze rozpatrywania wniosków, ale nie jest warunkiem podjęcia decyzji przez Radę Ministrów, bo rząd nie jest związany opinią zainteresowanych samorządów ani wynikami konsultacji społecznych.
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