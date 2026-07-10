Na partię Donalda Tuska głos chce oddać 25,1 proc. badanych – o 3,4 punkty procentowe mniej niż w sondażu sprzed miesiąca (8-10 czerwca). Żadna inna partia notowana w sondażu nie zalicza tak dużego spadku jak formacja Donalda Tuska.

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Sondaż partyjny: KO poniżej 20 proc., partię Jarosława Kaczyńskiego dogania Konfederacja

Drugie miejsce zajmuje PiS, który ponownie spada poniżej poziomu 20 proc. poparcia. W najnowszym sondażu CBOS PiS może liczyć na 19,1 proc. głosów, co oznacza spadek miesiąc do miesiąca o 3 punkty procentowe. Do PiS zbliża się Konfederacja, na którą chce głosować 15,2 proc. badanych – o 2,4 punkty procentowe więcej niż przed miesiącem.

Za podium, ale nad progiem wyborczym, uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która ma szansę na 8,2 proc. głosów, o 1,2 punktu proc. mniej niż przed miesiącem. Tuż nad progiem znalazła się Lewica, na którą chce głosować 5,3 proc. badanych (wzrost o 1,4 punktu proc.).

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Żadna inna partia nie przekracza progu wyborczego. Na Razem chce głosować 4,1 proc. badanych (bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca). PSL uzyskuje 3,6 proc. głosów, czyli o 2,1 punktu proc. więcej niż miesiąc temu.

Poniżej gwarantującego finansowanie z budżetu progu 3 proc. znajdują się Polska 2050 (1,1 proc., spadek o 0,2 punktu proc.) i Centrum (0,1 proc., pierwszy raz notowane w sondażu).

Wyniki wyborów z 15 października 2023 roku Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)



Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)



Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)



Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)



Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)



Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)



Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)

15,7 proc. spośród osób, które zamierzają wziąć udział w wyborach deklaruje, że nie wiedzą, na kogo oddaliby głos. To o 1,2 punktu proc. więcej niż w czerwcu i o 4,9 punktu proc. więcej niż w kwietniu. 2,2 proc. badanych nie chce ujawnić preferencji partyjnych.

Chęć udziału w wyborach deklaruje 74,8 proc. respondentów.

Sondaż po imputacji danych: PSL i Razem blisko progu wyborczego

CBOS przeprowadził też imputację danych, dzięki czemu dokonał ekstrapolacji preferencji wyborczych respondentów niepotrafiących określić, na jaką partię zagłosują oraz osób odmawiających udzielenia odpowiedzi.

Po zastosowaniu imputacji KO prowadzi w sondażu z poparciem 29,9 proc. Drugi PiS ma poparcie 23,6 proc. badanych.

Do Sejmu wchodzi też Konfederacja z poparciem 18,7 proc. głosów i Konfederacja Korony Polskiej, która uzyskuje 9,6 proc. głosów. Nowa Lewica uzyskuje 6,2 proc. głosów, a blisko progu wyborczego są PSL (4,9 proc.) i Razem (4,7 proc.).