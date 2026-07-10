Prezes PiS Jarosław Kaczyński, szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki i poseł PiS Antoni Macierewicz przed Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku w Warszawie
Politycy PiS, którym towarzyszył szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, zjawili się rano na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, gdzie znajduje się Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku. Członkowie delegacji z uwagi na obecność protestujących oraz zabezpieczającej wydarzenie policji mieli problem z przedostaniem się pod pomnik z wieńcami.
Doszło do spięcia i wymiany zdań. W dyskusję z funkcjonariuszami wdał się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz szef Kancelarii Prezydenta. Politycy podnosili, że protestujący nie mają prawa zakłócać uroczystości.
Na miejscu doszło do przepychanek, ale bez udziału polityków – pewien mężczyzna uderzył innego statywem fotograficznym. Ostatecznie przybyłym udało się złożyć kwiaty w pobliżu pomnika. Cała uroczystość była – jak co miesiąc – wielokrotnie przerywana przez jej przeciwników, którzy posługiwali się megafonem.
Po złożeniu wieńców Jarosław Kaczyński wygłosił kilkuminutowe wystąpienie, w którym krytykował fakt, że policja nie reaguje na zakłócanie uroczystości.
– Mamy dzisiaj do czynienia z eskalacją, z eskalacją działań tej grupy, która podejmuje swoje akcje, jak można sądzić, nie na własny rachunek, ale albo na zlecenie obecnych władz polskich, albo na zlecenie jakichś zewnętrznych ośrodków; akcję, która ma bronić Putina, ma bronić Rosję przed straszliwym zarzutem dokonania zabójstwa na 96 osobach, dokonania zbrodni, która w relacjach międzypaństwowych (...) zdarza się naprawdę bardzo rzadko i która całkowicie dezawuuje państwo, które dopuszcza się tego rodzaju zbrodni – powiedział były premier.
– Dzisiaj mamy w Polsce taką sytuację: jeżeli ktoś zawiesi napis „nie bać Tuska”, to przybywa policja, przybywa straż pożarna, żeby to zlikwidować, żeby ten napis zdjąć, i taki człowiek jest stawiany przed sądem. Natomiast to, co się tutaj dzieje, nie wywołuje żadnych reakcji ze strony policji, a także (...) ze strony wymiaru sprawiedliwości – dodał.
Prezes PiS przekonywał, że opisywana przez niego sytuacja to objaw „głębokiej choroby, całkowitego kryzysu i wymiaru sprawiedliwości, i po prostu państwa”. – Przy władzy są ludzie, którzy niezależnie od tego, że są w gruncie rzeczy przedstawicielami innego państwa, tylko że tego z zachodu, ale być może także i tego ze wschodu, ale przede wszystkim jeszcze do tego w ogóle nie potrafią rządzić – kontynuował. Jarosław Kaczyński ocenił, że sprawujący władzę w Polsce są do tego „kompletnie nieprzygotowani” i nie potrafiliby dobrze zarządzać „nawet gminą”.
Lider Prawa i Sprawiedliwości oświadczył, że sytuacja musi się zmienić. – Naszą nadzieją są wybory, tylko tych wyborów trzeba dopilnować, żeby nie zostały sfałszowane, bo ta władza jest zdolna do wszystkiego, no i te wybory trzeba wygrać – mówił.
Nie wymieniając jej z nazwy i nazywając ją „partią, która rządziła” prezes PiS przekonywał, że tylko kierowana przez niego formacja „potrafiła Polską dobrze rządzić”. – Mam nadzieję, że ta władza wróci, a wtedy zostanie zaprowadzony tutaj porządek. Ale ten porządek będzie musiał sięgać także bardzo głębokiej reformy i wymiaru sprawiedliwości, i różnych służb państwowych – oświadczył.
Kaczyński mówił, że to, co w piątek wydarzyło się przed Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku nie może się powtórzyć przed żadnym pomnikiem. – Także pod pomnikiem ludzi, którzy nie są naszymi bohaterami, ale są bohaterami innych ugrupowań, innych formacji społecznych – zaznaczył. – I to pewnego dnia nastąpi, ale mam nadzieję, że nastąpi już w przyszłym roku – dodał, nawiązując do faktu, że w 2027 r. odbędą się wybory parlamentarne.
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– Wiemy, że ludzie, którzy rządzili Polską w 2010 r., liczyli, że sprawa katastrofy, a w istocie zamachu smoleńskiego, zostanie zapomniana. Nie może zostać zapomniana, bo to jest sprawa naszej suwerenności, naszej godności. Nie możemy być narodem, który wolno zabijać. Nie możemy być takim narodem i dlatego dzisiaj walczymy o naszą godność w relacjach z Ukrainą i dlatego będziemy walczyli o to, żeby zamach smoleński, zbrodnia smoleńska została w końcu ujawniona i – jeśli tylko będą takie możliwości – ukarana, bo ona miała swoich współsprawców także w Polsce i musimy ich dopaść, musimy ich ukarać. I tak będzie – zakończył Jarosław Kaczyński.
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