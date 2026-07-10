Delegacja belgijska dopiero na lotnisku przekonała się, co znajdowało się w drewnianym pudełku, które było prezentem od prezydenta Turcji, gospodarza szczytu NATO.

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Po odkryciu, że w pudełku znajduje się rewolwer wraz z amunicją, broń przekazano służbom lotniskowym.

Dlaczego Recep Tayyip Erdogan podarował przywódcom państw NATO rewolwery?

Erdogan decydując się na nietypowy prezent chciał pochwalić się osiągnięciami tureckiego przemysłu obronnego, który stał się ważnym narzędziem prowadzenia polityki gospodarczej i zagranicznej przez Turcję.

Zdjęcie rewolweru opublikowała kancelaria prezydenta Litwy, Gitanasa Nausėdy. Na zdjęciu widać rewolwer Gumusay .357 Magnum, produkowany przez turecką firmę MKE w latach 90..

Rewolwer, który otrzymał prezydent Litwy Foto: Kancelaria Prezydenta Litwy

W pudełku z rewolwerem znajduje się też karteczka z napisem „Gumusay, pierwszy rewolwer wyprodukowany w naszym kraju”.

Rzecznik prezydenta Hiszpanii Pedro Sáncheza poinformował, że wszyscy przywódcy otrzymali ten sam model rewolweru. Na lufie każdego rewolweru wygrawerowano imię i nazwisko obdarowanego.

Rewolwer otrzymał również Karol Nawrocki, który stał na czele polskiej delegacji. – Zdaje się, że ten prezent został skierowany na Okęciu do odpowiedniego oclenia i zbadania prawnego , tak, aby wszystko było zgodne z przepisami prawa. Niech teraz urzędnicy się nad tym zastanowią – mówił prezydencki minister Marcin Przydacz w rozmowie z RMF FM. – Na pewno nikt nie będzie z niego strzelał i na pewno wszystkie przepisy prawne zostaną dochowane – zapewnił Przydacz.

Kancelarie premierów Szwecji i Holandii poinformowały, że rewolwery zostały zabrane do ambasad tych krajów w Ankarze. Rewolwer, który otrzymał holenderski premier miał zostać pozbawiony cech użytkowych, a szwedzki czeka na wypełnienie dokumentów niezbędnych do przewiezienia go do kraju.

Kancelaria Keira Starmera poinformowała z kolei, że oprócz rewolweru brytyjski premier otrzymał 500 nabojów do niego.

Szefowa Komisji Europejskiej zamierza przekazać otrzymany rewolwer do muzeum wojskowości. Podobnie zachowa się premier Grecji, który przekaże rewolwer do muzeum w Atenach.

– Pomyślałem, że mój prezent w postaci syropu klonowego wypadł dość skromnie w porównaniu – żartował premier Kanady Mark Carney. Dodał, że nie widział rewolweru, który otrzymał. Na konferencji prasowej zapewnił, że rewolwer został pozbawiony cech użytkowych i trafi do muzeum.

Turcja trzecim największym eksporterem broni osobistej na świecie

Turecki przemysł zbrojeniowy zajmujący się produkcją broni osobistej skupia się przede wszystkim na produkcji broni półautomatycznej. Rewolwer Gumusay .357 Magnum to przede wszystkim broń kolekcjonerska.

W latach 2019-2024 Turcja miała być trzecim największym eksporterem broni osobistej na świecie, więcej tego typu broni eksportowały tylko USA i Włochy.