Takie rewolwery otrzymali przywódcy państw NATO uczestniczący w szczycie w Ankarze od prezydenta Turcji
Delegacja belgijska dopiero na lotnisku przekonała się, co znajdowało się w drewnianym pudełku, które było prezentem od prezydenta Turcji, gospodarza szczytu NATO.
Po odkryciu, że w pudełku znajduje się rewolwer wraz z amunicją, broń przekazano służbom lotniskowym.
Erdogan decydując się na nietypowy prezent chciał pochwalić się osiągnięciami tureckiego przemysłu obronnego, który stał się ważnym narzędziem prowadzenia polityki gospodarczej i zagranicznej przez Turcję.
Zdjęcie rewolweru opublikowała kancelaria prezydenta Litwy, Gitanasa Nausėdy. Na zdjęciu widać rewolwer Gumusay .357 Magnum, produkowany przez turecką firmę MKE w latach 90..
Rewolwer, który otrzymał prezydent Litwy
W pudełku z rewolwerem znajduje się też karteczka z napisem „Gumusay, pierwszy rewolwer wyprodukowany w naszym kraju”.
Rzecznik prezydenta Hiszpanii Pedro Sáncheza poinformował, że wszyscy przywódcy otrzymali ten sam model rewolweru. Na lufie każdego rewolweru wygrawerowano imię i nazwisko obdarowanego.
Rewolwer otrzymał również Karol Nawrocki, który stał na czele polskiej delegacji. – Zdaje się, że ten prezent został skierowany na Okęciu do odpowiedniego oclenia i zbadania prawnego , tak, aby wszystko było zgodne z przepisami prawa. Niech teraz urzędnicy się nad tym zastanowią – mówił prezydencki minister Marcin Przydacz w rozmowie z RMF FM. – Na pewno nikt nie będzie z niego strzelał i na pewno wszystkie przepisy prawne zostaną dochowane – zapewnił Przydacz.
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Kancelarie premierów Szwecji i Holandii poinformowały, że rewolwery zostały zabrane do ambasad tych krajów w Ankarze. Rewolwer, który otrzymał holenderski premier miał zostać pozbawiony cech użytkowych, a szwedzki czeka na wypełnienie dokumentów niezbędnych do przewiezienia go do kraju.
Kancelaria Keira Starmera poinformowała z kolei, że oprócz rewolweru brytyjski premier otrzymał 500 nabojów do niego.
Szefowa Komisji Europejskiej zamierza przekazać otrzymany rewolwer do muzeum wojskowości. Podobnie zachowa się premier Grecji, który przekaże rewolwer do muzeum w Atenach.
– Pomyślałem, że mój prezent w postaci syropu klonowego wypadł dość skromnie w porównaniu – żartował premier Kanady Mark Carney. Dodał, że nie widział rewolweru, który otrzymał. Na konferencji prasowej zapewnił, że rewolwer został pozbawiony cech użytkowych i trafi do muzeum.
Turecki przemysł zbrojeniowy zajmujący się produkcją broni osobistej skupia się przede wszystkim na produkcji broni półautomatycznej. Rewolwer Gumusay .357 Magnum to przede wszystkim broń kolekcjonerska.
W latach 2019-2024 Turcja miała być trzecim największym eksporterem broni osobistej na świecie, więcej tego typu broni eksportowały tylko USA i Włochy.
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