Francja – Maroko to pierwszy mecz ćwierćfinału tegorocznego mundialu. Przed spotkaniem – które zostanie rozegrane w czwartek o godz. 22:00 czasu polskiego – władze Paryża zdecydowały się na wprowadzenie nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa, które mają zapobiec ewentualnym incydentom na ulicach francuskiej stolicy.

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Ponad 5 tysięcy kilometrów od stadionu. Paryż wprowadza zakazy przed meczem

Jak poinformowały lokalne władze, w czwartek wieczorem zamknięte zostaną stacje metra znajdujące się w rejonie Pól Elizejskich. Ograniczenia obejmą kilka linii metra. Pociągi będą przejeżdżać przez wskazane stacje, ale nie będą się na nich zatrzymywać.

Policja wprowadziła także dodatkowe ograniczenia dotyczące środków pirotechnicznych i paliwa. W aglomeracji paryskiej zakazane będzie przewożenie, przechowywanie oraz używanie fajerwerków. Dotyczy to także paliwa w kanistrach.

Prefektura policji, uzasadniając podjęte decyzje, wskazała na „podwyższone ryzyko poważnych zakłóceń porządku publicznego”. Jak podkreślono, ograniczenia są konieczne, aby zagwarantować „bezpieczeństwo osób i mienia”.

Paryż wyciąga wnioski z przeszłości. Pamiętna noc z 2022 r.

Środki wprowadzone przez władze Paryża związane są z ich doświadczeniami z przeszłości – jak przypomina francuski dziennik „Le Parisien”, podczas półfinału mistrzostw świata w grudniu 2022 r. na Polach Elizejskich doszło do starć kibiców z policją. Na słynnej paryskiej alei pojawić się miało wówczas aż około 20 tysięcy osób. Właściciele sklepów działających przy Polach Elizejskich w pośpiechu zamykali swoje lokale, gdy sytuacja na ulicach zaczęła się zaostrzać.

Teraz francuskie służby chcą ograniczyć ryzyko podobnych zdarzeń. To wyjątkowo ważne dla władz miasta, mimo że sam mecz nie zostanie rozegrany w Paryżu ani nawet w Europie.

Francja–Maroko. Pierwszy mecz ćwierćfinału mundialu

Spotkanie Francja–Maroko odbędzie się w Bostonie, oddalonym od Paryża o ponad 5,5 tysiąca kilometrów. Mecz na stadionie w Foxborough pod Bostonem ma śledzić kilka tysięcy kibiców z Francji.

Francja zakończyła fazę grupową mundialu na pierwszym miejscu w grupie I, zdobywając dziewięć punktów i osiągając bilans bramek 10:2.

Maroko uplasowało się zaś na drugiej pozycji w grupie C, zdobywając siedem punktów przy bilansie bramek 6:3.