Woolworth Building w Nowym Jorku przez 17 lat był najwyższym budynkiem świata
1 lipca 1912 r. oficjalnie zakończono prace konstrukcyjne związane z budową Woolworth Building. Rok później neogotycki drapacz chmur został oficjalnie otwarty i szybko stał się symbolem nowoczesnej metropolii. Jego historię i polski wątek opisuje portal propertydesign.pl.
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Woolworth Building powstał na zlecenie magnata handlowego Franka W. Woolwortha, a jego projekt przygotował architekt Cass Gilbert. Budynek mierzy 241 metrów, ma 60 pięter i w chwili ukończenia imponował nie tylko wysokością, lecz także tempem realizacji. Konstrukcja rosła o około półtora piętra tygodniowo, a całość ukończono przed terminem. Do budowy wykorzystano 17 tys. ton stali, a koszt inwestycji wyniósł 13,5 mln dol., które Woolworth zapłacił gotówką.
Wieżowiec szybko zyskał przydomek „katedry handlu”. Obiekt z wyglądu przypomina gotyckie świątynie Europy – ma smukłą bryłę i jest bogato zdobiony. Równie efektownie prezentuje się wnętrze, zwłaszcza reprezentacyjne lobby. Marmury, mozaiki i rzeźby przedstawiające m.in. architekta oraz fundatora budynku sprawiają, że przestrzeń przypomina salę pałacową. Woolworth Building dawniej był też technologiczną wizytówką epoki – miał własną elektrownię i nowoczesne systemy komunikacji.
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W historii wieżowca pojawia się także polski wątek związany ze Stefanem Bryłą, jednym z najwybitniejszych rodzimych inżynierów XX wieku. Bryła był pionierem stosowania spawania w budownictwie i współtwórcą metod, które pozwalały tworzyć lżejsze, bardziej wytrzymałe i ekonomiczne konstrukcje stalowe. Choć Woolworth Building powstał jeszcze w czasie, gdy technologia spawania dopiero się rozwijała, sama metoda otworzyła drogę kolejnym generacjom drapaczy chmur.
Po 1930 r. Woolworth Building stracił tytuł najwyższego budynku świata. Na przestrzeni lat obiekt pojawił się w filmach i serialach, m.in. w „Dwunastu gniewnych ludziach”, „Fantastycznych zwierzętach i jak je znaleźć” oraz „Sukcesji”. Obecnie wieżowiec został częściowo przekształcony w luksusowy apartamentowiec, jednak nadal pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów panoramy Nowego Jorku.
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