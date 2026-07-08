Tadeusz Baranowski zmarł we wtorek 7 lipca. O śmierci artysty poinformował Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. „Trudno znaleźć słowa, by przekazać tę potwornie smutną wiadomość. Odszedł wczoraj Artysta wielki, Mistrz komiksowej sztuki, wirtuoz humoru i zabawy formą, twórca legendarnych postaci, które zostaną z nami na zawsze” – czytamy we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych. „Odszedł człowiek oddany swoim fanom, poświęcający godziny na autografy i rozmowy” – dodano.

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Tadeusz Baranowski urodził się w 1945 r. w Zamościu, jego ojciec Eugeniusz Baranowski był rzeźbiarzem i dyrektorem Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Tadeusz Baranowski ukończył Męskie Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Lublinie, a następnie studiował na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Warszawie, gdzie uczył się w pracowni prof. Artura Nachta-Samborskiego, a później prof. Aleksandra Kobzdeja. W 1969 r. obronił dyplom z wyróżnieniem.

Nie żyje Tadeusz Baranowski, twórca kultowych komiksów

W młodości artysta specjalizował się w malarstwie abstrakcyjnym, z czasem podjął pracę jako grafik, współpracując z takimi tytułami jak „Przyjaciółka”, „Świat Młodych” i „Na Przełaj”. To na łamach „Świata Młodych”, którego nakład sięgał setek tysięcy egzemplarzy, Tadeusz Baranowski w 1975 r. zadebiutował jako autor ilustracji do komiksu „Ten przeklęty Barnaba” Jerzego Dąbrowskiego.

Wkrótce Baranowski ilustrował już własne historie, a jego twórczość charakteryzowała się surrealistycznym poczuciem humoru i stosowaniem gier językowych. Był autorem takich postaci jak profesorek Nerwosolek, Entomologia Motylkowska, Bąbelek i Kudłaczek, Szlurp i Burp oraz Orient Men. Jego pierwszy album, „Na co dybie w wielorybie czubek nosa Eskimosa” ukazał się w 1980 r. Dzieła Baranowskiego wyróżniały się charakterystycznym stylem graficznym. Jego prace były publikowane za granicą, artysta współpracował też z Grzegorzem Rosińskim przy serii Thorgal jako kolorysta.

Tadeusz Baranowski był też ilustratorem i projektantem, autorem projektów plastycznych do filmu animowanego „Filemon i przyjaciele” (1991). Na podstawie jego prac powstały filmy animowane „Przygody profesorka Nerwosolka” (1984) oraz „Kosmiczne przygody profesorka Nerwosolka” (1986). W 2024 r. na ekrany kin wszedł film „Smok Diplodok”, stworzony na motywach komiksów Tadeusza Baranowskiego.

Po skończeniu 60 lat Baranowski wrócił do malarstwa, od tego czasu namalował ponad dwieście obrazów, z których część można było obejrzeć na wystawach indywidualnych i zbiorowych. W 2007 r. artysta został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.