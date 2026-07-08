Ewakuowano 15 obozów harcerskich
Oficer prasowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gd. kpt. Anna Piechowska powiedziała PAP, że obecnie w powiecie nowodworskim jest dziesięć obozów harcerskich, w których uczestniczy 927 osób.
– Po naszych rekomendacjach wszystkie obozy ewakuowały się do miejsc pobliskiego schronienia. Ostatni obóz ewakuował się ok. godz. 1.00 do pobliskiego budynku. Obecnie wszyscy są poza obozowiskiem – dodała kpt. Anna Piechowska.
Czytaj więcej
Najbliższe dni przyniosą w całym kraju duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Niebezpiecznej aurze towarzyszyć b...
Do tej pory strażacy odnotowali 25 wezwań, w tym m.in. do usuwania połamanych konarów drzew; w Krynicy Morskiej ratownicy zabezpieczają nadmorską restaurację. – Tam są układane worki z piaskiem, żeby nie podmywało tego lokalu – podała kpt. Piechowska.
Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP mł. asp. Dawid Westrych poinformował w środę, że noc na Pomorzu była spokojna pod względem zdarzeń pogodowych. Jednocześnie podał, że z uwagi na wichurę ewakuowano 15 obozów harcerskich.
– Od godziny 8 poprzedniego dnia do godz. 6 dziś strażacy interweniowali 51 razy w związku ze zdarzeniami o charakterze atmosferycznym – przekazał Westrych. Najwięcej działań straż podjęła w powiatach wejherowskim (12) i słupskim (11). Ratownicy nie zanotowali zerwanych dachów.
Czytaj więcej
Na Podhalu doszło do powodzi błyskawicznej. W wyniku intensywnych opadów w Białym Dunajcu zalane zostały ulice, doszło do podtopień. Strażacy usuwa...
We wtorek ostrzeżenia III stopnia przed silnym wiatrem wydano m.in. dla części województwa pomorskiego, gdzie wiatr w porywach osiągał prędkość do 120 km/h.
Obecnie ostrzeżenia II stopnia obowiązują w powiatach: słupskim, lęborskim i wejherowskim, zaś w powiatach puckim i nowodworskim ostrzeżenie III stopnia. Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 80 km/h, w porywach do 120 km/h, z zachodu i północnego zachodu.
Synoptycy podali, że najsilniejszych porywów wiatru należy spodziewać się wzdłuż linii brzegowej, w rejonie Zatoki Gdańskiej, a zwłaszcza na Helu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas