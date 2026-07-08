Trump poruszył już temat Grenlandii dzień wcześniej, w czasie spotkania z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem. – Dania nie wydaje żadnych pieniędzy, a to ważna część (świata) dla Stanów Zjednoczonych. Jest otoczona przez chińskie statki i rosyjskie statki i nie pozwolimy, by to się stało. Grenlandia (...) powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, nie Danię – mówił, odpowiadając na pytania dziennikarzy. – Oni nie chcieli na to pójść, a przy wszystkich tych pieniądzach, które wydajemy, by ich bronić przed Rosją. Nie musimy wydawać żadnych pieniędzy. Moglibyśmy wycofać wszystkich żołnierzy z Europy, bo, jak pewnie zauważyliście, Europa to zupełnie inne miejsce, niż 20 lat temu – podkreślił.

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Donald Trump: Naziści pokonali Danię w mniej niż jeden dzień, wtedy przejęliśmy Grenlandię i głupio ją oddaliśmy

Do tematu tego wrócił w czasie wspólnej konferencji prasowej z Ruttem. – Grenlandia jest bardzo ważna dla USA, ale nie jest ważna dla Danii. W rzeczywistości, gdy Dania została najechana przez nazistów, (pokonana) w mniej niż jeden dzień, Hitler pokonał ich w jeden dzień, przejął ich. Poprosili nas, abyśmy zajęli się Grenlandią. Przejęliśmy Grenlandię i głupio ją oddaliśmy – mówił Trump.

Prezydent USA nawiązał do okresu II wojny światowej, gdy po zajęciu Danii przez III Rzeszę USA porozumiały się z duńskim ambasadorem i zobowiązały się do zagwarantowania bezpieczeństwa wyspy w zamian za prawo do budowy na niej obiektów wojskowych. Formalnie jednak, wbrew słowom Trumpa, USA nie przejęły kontroli nad Grenlandią. Po wojnie USA podjęły drugą próbę odkupienia Grenlandii od Danii, ale – podobnie jak w 1867 roku – była ona nieudana.

Donald Trump: Ja nie oddałbym Grenlandii

Trump na konferencji z Ruttem przekonywał, że USA potrzebowały Grenlandii „do obrony świata, nie tylko USA”. – (Grenlandia) Nie pomaga Danii, pomaga nam. Jest dla nas bardzo ważna – dodał.

Grenlandia Foto: PAP

– Dania została pobita w mniej niż jeden dzień, przez nazistów, przez Hitlera. Gdy to się stało przekazali Grenlandię nam. Mieliśmy ją. Nie wiem, dlaczego ją oddaliśmy. Ja nie oddałbym jej, nie oddałbym też Kanału Panamskiego – zaznaczył prezydent USA.

Tymczasem Rutte przypomniał o porozumieniu ws. Grenlandii, które zawarł z nim na marginesie szczytu w Davos. – Pan i ja porozumieliśmy się w Davos. Zapewnię, że to porozumienie zostanie krok po kroku wdrożone – podkreślił.

Sekretarz generalny NATO przypomniał w ten sposób o porozumieniu ws. bezpieczeństwa Arktyki. Porozumienie, jak mówił w styczniu 2026 roku Rutte, ma wymagać od sojuszników USA zwiększenia środków bezpieczeństwa w Arktyce, by odpowiedzieć na obawy Stanów Zjednoczonych dotyczących rosnących wpływów Rosji i Chin w regionie.

Szczegółowe negocjacje ws. Grenlandii miały być przedmiotem dalszych negocjacji między USA, Danią i Grenlandią, która cieszy się autonomią w ramach Danii.